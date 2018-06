Wolfach Großer Unmut über Metallgeländer

Immerhin hat der Technische Ausschuss (TA) die Verwaltung beauftragt, noch weitere Gestaltungsvarianten zur Beratung vorzulegen. "Es wird also nicht nur über die drei Varianten aus der vergangenen Sitzung beraten", teilt Hauptamtsleiter Dirk Bregger mit. Welche der somit vielen Varianten es schlussendlich sein wird, könnte schon in der kommenden TA-Beratung am Mittwoch, 4. Juli, ab 17 Uhr im Sitzungssaal des Wolfacher Rathauses beschlossen werden.

Stadtratsmitglied Georg Schmieder (FW) hatte in der vergangenen Sitzung die drei Varianten als "Industriegeländer" bezeichnet (wir berichteten). Die Stadtverwaltung betont, dass schon die vom TA kürzlich favorisierte Variante "keine Einfachausführung zur reinen Zweckerfüllung" sei, sondern auch gestalterische Elemente wie Holzstaketen und Rundholme aus Vollholz enthalte. Prinzipiell sei ein kunsthandwerkliches Geländer nicht ausgeschlossen, bekräftigt Bregger. Allerdings: "Es stellt sich natürlich die Frage der Finanzierbarkeit", gibt er zu bedenken.

Den Lokalpolitikern wird trotz aller Kritik aber auch mit Verständnis begegnet. So geht Schuler auf die Verkehrssicherheit ein. Dies sei ja der Grund für die Erhöhung des Geländers. Das derzeitige Modell weist laut Verwaltung eine Höhe von knapp einem Meter auf. Zuletzt wurde es im Jahr 2002 saniert. Das neue Geländer muss 1,30 Meter hoch sein, um die Sicherheit für Radfahrer zu garantieren. Den Vorschlag von Ratsmitglied Ernst Lange (FW) findet Schuler daher gut. Lange schlug vor, die Brücke für Fahrradfahrer zu sperren.

"Der Gassensteg mit dem Nepomuk ist eine wunderschöne Brücke. Von der Optik her finden wir ein Holzgeländer hübscher. Wir denken jetzt aber nicht, dass deshalb weniger Gäste kommen", so Inhaberin Simone Lymperis vom angrenzenden Bistro Café Flößerpark.

Ein Industriegeländer sei nicht so schön, beklagt Lymperis. "Wir haben den Entwurf vom Geländer nicht gesehen", sagt sie aber und bleibt optimistisch: Es gebe sicherlich auch ästhetische Metallausführungen. Wie Schuler signalisiert auch Lymperis Verständnis für die Stadt: Holz müsse immer gepflegt werden, das sei aufwendig.

Der ortsbekannte Hobbyhistoriker Edgar Baur hat seinem Ärger schon in einem Leserbrief Luft gemacht ("Kaum anzunehmen, dass es ›schön‹ aussieht!"). Obwohl er wisse, dass es auch eine Kostenfrage sei, plädierte er für eine überdachte Brücke wie im oberbayerischen Wolfratshausen. "Manchmal bedarf es einfach eines Anstoßes von außen", sagt Baur hoffnungsvoll.

u Kommentar

Die Kritik am Vorhaben ist berechtigt. Es handelt sich nicht nur um eine irgendeine beliebige Brücke in Wolfach, die ein Metallgeländer bekommen soll, sondern den Gassensteg. Er wird seit jeher an Fasnet in dem Lied "Wolfacher Gemütlichkeit" besungen. Die Brücke über der Kinzig fungiert sogar als "Fotografenmagnet" und ist damit fast schon ein kleines Wahrzeichen der Touristenstadt. Dass Kritiker nun beklagen, ein Metallgeländer würde diesen Charme nicht mehr verkörpern, ist nachvollziehbar. Aber wie das mit Veränderungen so ist, können sie auch Positives mit sich bringen. Die Metallvariante wird im Unterhalt günstiger sein. Zudem sorgt das 30 Zentimeter höhere Geländer endlich für Verkehrssicherheit. Schließlich brausen viele Fahrradfahrer täglich über den Steg – sogar bei Nässe, ohne abzusteigen. Das kann für die Stadt haftungsrechtlich schwierig werden. Praktisch und finanziell gesehen passt der Beschluss also, nur ästhetisch nicht. Dass der Stadtrat die Entscheidung des Technischen Ausschusses im Nachhinein revidiert, ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht öffnen kritische Stimmen aus der Bevölkerung und Leserbriefe so manchem Pragmatiker am Ratstisch trotz Finanzierbarkeit die Augen. Eine zweite Chance besteht ja noch: Beim kommenden Mal präsentiert die Stadtverwaltung künstlerischere Entwürfe. Und ein Kompromiss zum Vierkant-Industriegeländer würde bei der Fasnet sicherlich für weniger Spott sorgen.

Die Beziehung zwischen Gemeinderat und Technischem Ausschuss (Paragraf sechs, Absatz zwei, Hauptsatzung der Stadt): "Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, jede Angelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse, solange sie nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben".

Erneute Debatte : 1970 wurde der Gassensteg in der heutigen Form neu gebaut. Schon damals gab es Diskussionen, ob er weiterhin aus Holz sein soll oder in Beton ausgeführt wird. Das Holzgeländer war der "Kompromiss" zwischen den Fortschrittlichen und Traditionalisten.