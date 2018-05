Wolfach Größte Wanderausstellung kommt her

Wolfach . Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange. Richtig los geht es um die heutige Mittagszeit: Dann wird der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Mittleres Kinzigtal die Tafeln in der Graf-Heinrich-Schule (GHS) Hausach abbauen und nach Wolfach transportieren. "Am Freitagabend muss das Ding stehen", sagt Angelika Kalmbach-Ruf. Die Mitinitiatorin ist Vorstand bei der Ortsgruppe des BUND.

Kalmbach-Ruf gewann für die Wanderausstellung, die am Freitag in Wolfach eröffnet wird (siehe Info), noch zwei weitere Partner. Es ist damit die größte Ausstellung seit dem Start (wir haben berichtet). Erstmals präsentiert auch der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord Wissenswertes rund um Insekten.

Der Bienenzuchtverein Mittleres Kinzigtal steuert der temporären Veranstaltung ebenfalls Exponate bei und wird die Ausstellung betreuen. Zwei oder drei echte Waben werden in der Schlosshalle deponiert. Außerdem wird eine Imkeruniform aufgestellt. Der Vorsitzende Nikolaus Dieterle legt den Fokus bei der Eröffnung auf den Schwerpunkt Bienen.