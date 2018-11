Wolfach Grazile Regenbogen und wilde Piraten

Wie schon in den vergangenen 45 Jahren hat Ulrike Mader für ihre Schwester wieder als Chefin der Schneiderei über eineinhalb Jahre an den neuen Kostümen gearbeitet und den Fundus für "Peter Pan" um unter anderem Krokodile, Piraten, Affen und den Regenbogen ergänzt. Auch Indianer waren – kaum zu glauben – noch nie Teil des Mader’schen Ballettuniversums.

Zwischen akrobatischen Pyramiden, elektrisierenden tänzerischen Spitzenschuh-Duellen der Protagonistinnen und anstrengenden Massentanz-Szenen darf aber auch nach Herzenslust gekuschelt und bekannten Melodien wie dem letzten Einhorn, den durch den Wald rasenden Affen oder dem Dschungelbuch-Evergreen "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" gelauscht werden. Für diese ruhigeren Phasen vertraut die strenge und von ihren Schülerinnen verehrte Ballettlehrerin dem mimischen und tänzerischen Improvisationstalent ihrer Schützlinge. Vor dem Spiegel in der Gymnastikhalle trainieren die Mädchen ihr Repertoire an großen Gesten und der passenden Körpersprache. In den Pausen kümmern sich die "Älteren" liebevoll um die "Jüngeren".

Über die vielen Jahre des gemeinsamen Trainings haben sich hier perfekt ineinander greifende Mechanismen eingespielt und der lange Probenvormittag funktioniert gänzlich ohne die Hilfe der Mütter. Diese dürfen sich erst beim Abholen erzählen lassen, was heute bei Frau Mader schon wieder noch besser geklappt hat als beim vergangenen Mal.

Peter Pan ist die zentrale Figur des gleichnamigen Kinderbuchklassikers von James Matthew Barrie. Isgard Mader hat daraus ein Ballettstück gemacht. Karten für Aufführung in der Wolfacher Festhalle am Samstag, 5. Januar, um 17 Uhr gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei der Tourist-Info Wolfach oder unter Telefon 07834/83 53 53. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 17 Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder bis zehn Jahren.