Wolfach Gewerbesteuer sprudelt in Wolfach

Wolfach. "Das Jahr 2017 war ein Jahr der Investitionen in Straßen und Gebäude", so Göpferich. Das vergangene Jahr sei aus finanzieller Sicht sehr zufriedenstellend, sagte er vor seiner Präsentation mit den wichtigsten Zahlen. Vom Haushaltsvolumen sei mit knapp 14,67 Millionen Euro geplant worden. Das Rechnungsergebnis habe sich mit gut 17 Millionen verbessert. Das entspricht einem Plus von 15,97 Prozent über Plan. Der Vermögenshaushalt war mit 2,44 Millionen Euro angesetzt, das Rechnungsergebnis lag jedoch bei 3,86 Millionen Euro. Im Verwaltungshaushalt wurde auf Einnahmenseite die Gewerbesteuer in Höhe von knapp 3,2 Millionen Euro eingenommen. "Eine sehr guter Wert für Wolfach", kommentierte Göpferich. Das sei sogar der zweithöchste in der Geschichte Wolfachs nach 2013.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen betragen 2,6 Millionen Euro. Der Lohn- und Einkommensteueranteil sei mit 3,7 Millionen Euro stark gestiegen. Die Grundsteuer liegt bei circa einer Million Euro in Wolfach. Zuweisung und Zuschüsse gab es in Höhe von 1,4 Millionen Euro. "Unsere laufenden Einnahmen sind relativ wenig von uns beeinflussbar, sondern hängen wesentlich von einer guten Konjunktur und dem Finanzausgleich ab", so der Kämmerer.

Größte Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren 2017 laut Göpferich die Personalausgaben mit rund 3,7 Millionen Euro. An Verwaltungs- und Betriebsaufwand fielen rund 2,3 Millionen Euro an. Auch die Kreisumlage schlug mit rund 1,5 Millionen Euro zu Buche, die FAG-Umlage mit 1,2 Millionen Euro.