Wolfach Gesundheitsbereich ist sehr gefragt

Auch Seminare für spezielle Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche und Senioren werden angeboten. Interessante Vorträge zu unterschiedlichen Themen stehen unter der Rubrik "Politik-Gesellschaft-Umwelt". So finden anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Frauenwahlrecht" landesweit mehrere Veranstaltungen statt. Im Oktober wird die Journalistin Dorothee Beck in Wolfach darüber referieren, wie Politikerinnen heute wahrgenommen werden und wie dies die politische Arbeit prägt.

Ein "Tag der Bildung im Grünen" auf der Landesgartenschau in Lahr bildet am Samstag, 15. September den Auftakt zum Jahresthema "Natürlich Natur".

Grundkurs für GPS-Technik ist neu

Während des Semesters werden im Kinzigtal Kurse wie "Naturbaden – Auszeit für die Seele" oder "Naturfühlungen– Achtsamkeit in der Natur" angeboten. Für Wanderer und Radfahrer könnte der neu ins Programm aufgenommene Grundkurs in die GPS-Technik interessant sein.

"Den typischen ›VHS‹ gibt es nicht", verweist Lang auf das breit gefächerte Kursangebot, das grob unterteilt werden kann in Politik, Kultur, Gesundheit, Sprachen und berufliche Weiterbildung. Allenfalls eine Häufung vielseitig interessierter Frauen im Alter zwischen Mitte 30 und 50 Jahren sei zu beobachten, die sich oft für mehrere Kurse anmelden. Ein Blick in das Programmheft lohnt sich allemal: sie sind erhältlich bei Gemeindeverwaltungen, Bürgerbüros, Tourist-Infos, Banken und Buchhandlungen.

Infos zu allen Angeboten gibt es bei der Geschäftsstelle Kinzigtal, Oberwolfacher Straße 6, in Wolfach, unter Telefon 07834/86 75 90, unter Fax 07834/86 75 91 oder unter www.vhs-ortenau.de sowie per E-Mail an kinzigtal@vhs-ortenau.de. Anmeldungen zu den Kursen sind online, per Post oder Fax sowie persönlich in den Geschäftsstellen möglich.