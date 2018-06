Wolfach Gesundheit der Mitarbeiter fördern

In den Räumen des Vital-centers Wolfach konnte in viele Kurse hinein geschnuppert werden, wie Rückenfitness, Spinning und Entspannungstechniken. Auch Engel probierte mit Ehefrau Monika die fünf Grundübungen von "Five" aus. Das Trainingsprogramm ist auch für Einsteiger geeignet und hält den ganzen Körper beweglich. "Gerade für einen Banker, der viel sitzt, ein Muss", fand der Volksbank-Vorstand. Spaß, Gesundheit und Ernährung wurden kombiniert, indem die Teilnehmer beim Zubereiten eines Smoothies in die Pedale traten.

Auf dem Parkplatz vor dem Studio standen E-Bikes und Fahrräder des Fachgeschäfts "Fahrrad am Bächle" für Testfahrten bereit. "Mit dem Angebot des Dienstfahrrads will sich die Volksbank auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, dem die Fitness der Belegschaft am Herzen liegt", meinte Matthias Trautwein, Leiter des Personal- und betrieblichen Gesundheitsmanagements der im vergangenen Jahr fusionierten Volksbank Mittlerer Schwarzwald.

Das Dienstfahrrad-Konzept funktioniert ähnlich wie das bekannte Dienstwagenleasing und wird über die monatliche Gehaltsabrechnung als sogenannte Gehaltsumwandlung bezahlt.

Das Prozedere ist laut Matthias Trautwein, Leiter des Personal- und betrieblichen Gesundheitsmanagements der Volksbank, ganz einfach: Der Mitarbeiter wählt das Zweirad beim zertifizierten Händler seiner Wahl aus. Die Volksbank bestellt das "Job- rad" dann über den Partner für die gesamte Abwicklung, die Firma Lease Rad in Freiburg, und least es für drei Jahre. Während dieser Zeit nutzt der Mitarbeiter das Fahrrad wie sein eigenes und kann es nach Ablauf der Leasingdauer zum günstigen Restwert übernehmen.