Wolfach Gericht: Drogen-Deal nicht nachweisbar

"Ich habe keinen Kontakt mehr zum Handel, aber Konsument bin ich", gestand er ein. Mit dem Belastungszeugen sei er früher gut befreundet gewesen, habe aber seit mehr als zwei Jahren keinen Kontakt mehr. Mit der Anschuldigung wolle sich der Belastungszeuge selbst retten, war sich der Freund des Angeklagten sicher. Als weiterer Zeuge sagte der zuständige Polizei-Oberkommissar aus der Ermittlungsgruppe "Rauschgift" aus.

Der Vorwurf gegen den Angeklagten habe sich aus dem Ermittlungsverfahren gegen den Belastungszeugen ergeben, der im Januar dieses Jahres mit Rauschgift angetroffen worden sei. "Er treibt seit längerem Handel mit Betäubungsmitteln und hatte bereits mehrere Verfahren." Während der Vernehmung habe der Belastungszeuge angegeben, selbst bei der Übergabe des Marihuanas dabei gewesen zu sein. Der Angeklagte sei der Polizei nicht als Dealer, sondern eher als Konsument bekannt. Der Belastungszeuge sei von sich aus auf die Polizei zugekommen und habe seine Aussage gemacht, erklärte der Oberkommissar. "Es war auffallend, dass er immer nur andere als Dealer benannt hat. Ich hatte den Eindruck, dass er damit eine Strafminderung erreichen wollte."

Dann wurde der 22-jährige Belastungszeuge in den Zeugenstand gerufen. "Ich kann nichts dazu sagen, es war eine harte Zeit für mich. Ich war mit Alkohol und Drogen vollgepumpt", erklärte er gleich zu Beginn. Seit August befinde er sich in Langzeit-Therapie, was neben der dreijährigen Bewährungsstrafe eine Auflage aus seinem jüngsten Prozess gewesen wäre.

Seit Anfang des Jahres in Langzeit-Therapie

Eigentlich habe er von der Drogenübergabe an den Angeklagten nur gehört und auch gar nichts gesehen. "Ich habe viel gehört und wusste, was in der Szene los ist". Von der Polizei wollte er sich "unter Druck gesetzt" gefühlt haben und auch von Zuhause aus sei Druck auf ihn ausgeübt worden.

Die Richterin verlas ihm die Aussage und befand: "Vom Wortlaut her hört sich das nicht danach an, als ob Sie unter Druck gewesen wären." Er habe sich auf den Paragraf 31 (siehe Info) berufen, in dem die Strafminderung bei Mithilfe zur Aufklärung von Straftaten geregelt sei. "Sie wissen, dass Sie niemanden falsch verdächtigen dürfen, auch das ist strafbar. Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, welche Version ich Ihnen glauben soll. Wie ich es drehe und wende – so richtig gut ist es nicht", betonte Roser. Auch der Staatsanwalt wurde deutlich: "Ich glaube Ihnen kein Wort! Sie werden von uns noch einmal Post bekommen, das kann ich Ihnen heute schon sagen. Es ging Ihnen nur um sich und jetzt sitzen wir hier – wahrscheinlich wegen nix."

In Paragraf 31 hält das Betäubungsmittelstrafrecht eine "Kronzeugenregelung" bereit, die es dem Gericht erlaubt, die Strafe zu mildern oder ganz von ihr abzusehen, wenn der Täter freiwillig zu der Aufklärung weiterer Drogendelikte beigetragen hat. Das kann beispielsweise durch die Nennung von Mittätern oder Auftraggebern, Hintermännern, Ver- oder Ankäufern geschehen, oder indem man den Fundort eines Drogen-Depots aufdeckt.