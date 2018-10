Wolfach Gemütlicher Bummel trotz Regen

Wer es trotz der kühlen Temperaturen wagte, gut beschirmt durch Wolfach zu flanieren, wurde mit dem unverwüstlichen Humor von der Künstlergruppe Ratzfatz aus Freiburg belohnt, die am Damm auf der Volksbankbühne gegen den Nieselregen ansangen. "Wo sind denn die Kinder heute? In der Therme?", flachste Frank Benn. Um sich warm zu spielen, alberte er mit Kollege Johannes Kaffner mit ihren größten Fans vom FC Kirnbach herum, die gegenüber bewirteten.

Jede Menge Humor baute auch Bike-Weltrekordhalter Daniel Rall aus Hornberg bei seinen Auftritten vor dem Rathaus mit ein. "Wie komm ich hier jetzt wieder runter?", scherzte er nach seinem spektakulären Sprung auf das eigens aufgebaute Auto. Immer wieder bezog er das Publikum mit ein in die Show und sorgte für Spaß und Aktion. Gemeinsam mit der Band "Quite A Few" unterhielt Rall die Zuschauer und stellte sicher, dass es dem Publikum innerlich warm wurde. Stellenweise kam den Musikern der Schlagzeuger abhanden, der sich spontan einen Helm aufsetzte und mit Rall einige Vorführungen machte. "Machen wir eine kleine Session, prima", freute sich der Hornberger über den unverhofften Kompagnon. Seilspringen und Hochsprünge allerdings blieben dem Champion vorbehalten, wofür er viel Applaus einheimste.

Ebenfalls spontan traten Kaan und Sila aus Berghaupten in der Hauptstraße als Straßenmusiker auf. Deren Eltern hatten einen Stand auf dem Flohmarkt am Damm, der allerdings ebenfalls unter dem Regen litt. "Es war so langweilig und da erlaubte uns unsere Mutter, eine Stunde Musik zu machen", erzählte der zehnjährige Saxofonist, der mit seiner Schwester musizierte. Für weitere Unterhaltung sorgte der Zumba-Auftritt von Kindern und Jugendlichen des Chunny’s Fitness-Tanzstudios.