Wolfach "Für uns ist es eine Riesenfreude"

Mit dem bronzenen "Stern des Sports" hat sich der SV damit für den Preis in Silber auf Landesebene qualifiziert. Bei einem dortigen Erfolg könnte der Verein sogar an der höchsten Auszeichnung auf Bundesebene ("Sterne des Sports" in Gold) teilnehmen. "Wir wissen um Ihre Wichtigkeit", so VR-Vorstandsvorsitzender Manfred Kuner. Das Geld sei bei allen gut angelegt.

2018: 15 Bewerbungen

2017 : 13 Bewerbungen

2016 : Neun Bewerbungen

2015 : Neun Bewerbungen 2014 : Sieben Bewerbungen