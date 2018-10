Wolfach Flüchtlingsarbeit in Wort und Bild

Wolfach. "Wir leben in Zeiten, in denen mit Unsicherheiten und Ängsten Politik gemacht wird", erklärte Helferkreis-Koordinator Gerhard Schrempp. Es sei wichtig, dem Informationen entgegenzustellen. So sei die Idee zur Ausstellung entstanden. Eine der Tafeln zeigt beispielsweise die Zahlen, Daten und Fakten. Wie viele Geflüchtete gibt es derzeit, wie ist ihr Aufenthaltsstatus, wie viel Geld bekommen sie? "Genau so viel wie Einheimische, die auf die Leistungen des Jobcenters angewiesen sind", räumt Schrempp direkt mit einem Vorurteil auf.

Auf der nächsten Tafel stehen die Geflüchteten selbst im Mittelpunkt. In sechs kurzen Texten erklären sie, warum sie sich entschieden haben, ihre Heimat zu verlassen. "Ich wollte nicht auf meine Nachbarn und Freunde schießen müssen", schreibt einer Geflüchteten in eindringlichen Worten über seine Angst vor dem Krieg in Syrien. "Es gab immer wieder Entführungen und Massaker. Ich habe Tote gesehen", schreibt ein anderer über Afghanistan.

Eine Tafel weiter geht es um den Helferkreis in Wolfach. Fotos zeigen auf weiteren Tafel, was die Ehrenamtlichen bereits auf die Beine gestellt haben. 31 Ehrenamtliche sind im Helferkeis tätig, erklärt Schrempp. Sie engagieren sich in verschiedenen Bereichen: In der Sprachförderung, der Hausaufgabenbetreuung, im "Garten ohne Grenzen" oder als Alltagsbetreuer, die die Geflüchteten zum Beispiel bei Behördengängen oder Arztbesuchen begleiten.