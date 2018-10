Wolfach "Fleiß nicht ausreichend belohnt"

Wolfach. "Unser Fleiß wird nicht in der Weise belohnt, wie wir uns das vorstellen", kommentierte Geschäftsführer Adrian Steiner den Bilanzgewinn. Zwar sei im Vergleich zum Vorjahr eine Umsatzsteigerung von 5,5 Prozent erreicht worden, doch die Abgabe des Agrargeschäfts mit einem Volumen von rund 628 000 Euro an die ZG Raiffeisen Karlsruhe spiegle sich im Gesamtumsatz wider. Ebenfalls beeinflusst wurde die Ertragslage durch die Schließung der Filiale Rammersweier.

Übernahme ist Grund für Umsatzsteigerung

"In ein bis zwei Jahren werden wir aufgrund von Grundstücksverkauf auch Zunsweier schließen müssen", kündigte Steiner an. Das bedeute Umschau halten nach einem neuen Standort. "Die erreichte Umsatzsteigerung ist insbesondere in der Geschäftsübernahme des Gengenbacher Getränkehandels Roth im Februar 2017 begründet", so der Geschäftsführer. Außerdem legten die Märkte Wolfach, Schiltach, Biberach und Hausach im Barverkauf zu. Nach wie vor ist das Zugpferd "Grüne Theke" der Renner. Was den Umsatz in Höhe von 2,5 Millionen im Gastrobereich angeht, bezeichnete Steiner die Entwicklung jedoch als nicht zufriedenstellend. Die Kostensummierung habe die Einführung einer Logistikpauschale für die Gastronomie erfordert, die im Februar diesen Jahres beschlossen wurde. Auch die Dienstleistungen für die Vereine seien angepasst worden. Die große Sorge der Genossenschaft ist laut Steiner die Gewinnung von Fachpersonal besonders im Bereich von Lageristen und Fahrer.