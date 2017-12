Nach Dienstschluss fand im Weihnachtsdorf der Firma Leipold beim Stadion am vergangenen Freitag die alljährliche Weihnachtsfeier für die Belegschaft statt. Im festlich illuminierten "Weihnachtsdorf" gab es an den verschiedenen Ständen leckere Kleinigkeiten zu essen, vom Gulasch im Brot bis hin zu Schwarzwälder Tapas. 195 von insgesamt 238 Mitarbeitern nahmen an der Veranstaltung teil. Die gegenseitigen Gespräche der Mitarbeiter nahmen einen großen Raum ein. Bei der kurzen Ansprache von Firmenchef Pascal Schiefer wurden insbesondere 29 Neueinstellungen 2017 namentlich genannt und auch vorgestellt. Schiefer gratulierte den Mitarbeitern für ein erfolgreiches Jahr und hob die positiven Aussichten für 2018 hervor. Dann gab es die Überraschung: Unerwartet stattete der Nikolaus den Bediensteten einen Besuch ab. Dieser zollte –­ wie in seinem Goldenen Buch steht –­ der Entwicklung der Firma Leipold große Anerkennung und ermunterte: "Einsatzbereitschaft, Arbeit und viel Fleiß, gibt ein Jeder von euch, wie ich weiß." Foto: Bea