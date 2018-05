Wolfach Feuerwehrbedarf ist auf dem Weg

Der damit betraute, von der Stadt Wolfach eingesetzte Experte Christian Emrich vom Münchner Büro Ingenieure veranschaulichte den Ist-Zustand: Zwei Fahrzeuge, der Rüst- sowie Schlauchwagen, seien technisch in die Jahre gekommen. Um auch die Kosten zusammenzuführen, sollten beide künftig zu einem Gerätewagen Logistik fusionieren.

Knackpunkte seien auch Wolfachs riesige Fläche, bei der die Wehr Waldgebiete befahren muss, was Gefahren einschließt. Auch unterschiedliche klimatische Bedingungen auf dem Berg und im Tal stellten Herausforderungen für die Einsatzkräfte dar. Hinzu kommt die sehr enge Bebauung in der historischen Altstadt sowie die Hochwassergefahr durch Kinzig und Wolf. In technische und logistische Wartungsmaßnahmen sei der Bauhof nun eingebunden. "Da wurde inzwischen schon reagiert und das läuft soweit", betonte Emrich.

Das Gremium war gespalten: Helmut Schneider (FW) betonte, ihm fehlten bei der Beschlussfassung konkrete Zahlen, was auf die Stadt an Investitionsbedarf zukäme. Ernst Lange (FW) befand: "Das ist ja nicht der erste Fünf-Jahresplan. Wir wissen ja alle, dass die Zahlen mit Daten in den wenigsten Fällen relevant war." Wichtig seien immer die Haushaltsmittel und Notwendigkeit gewesen. So könne der Rat den Bedarf von Jahr zu Jahr mit der Wehr abstimmen. Das sah Bürgermeister Geppert genauso: "Die Jahre sind nicht in Stein gemeißelt. "

Seit dem Frühjahr können die Feuerwehren Wolfach und Oberwolfach ihre spezielle Schutzkleidung mithilfe der neuen Anlage im Feuerwehrgerätehaus Wolfach waschen. Dort stehen Waschmaschine, Trockner und automatische Reinigungsmittel- und Desinfektionsmischung. So säubern die Wehrleute ihre Kleidung direkt nach Einsätzen und Proben in Eigenregie. Zuvor mussten die Kameraden aus Wolfach und Oberwolfach die verschmutzten Jacken und Hosen nach Offenburg transportieren und nach der Reinigung am Abend wieder abholen.