Wolfach "Fasnetsfieber" schlägt zu

Wolfach-Halbmeil - Ganz stark hat das närrische Fieber am Donnerstagabend in Halbmeil zugeschlagen: Die Narrenzunft eröffnete die 64. Halbmeiler Fasnet nach dem diesjährigen Motto "Total Royal". Zunächst trafen sich alle am Narrenbrunnen, danach ging es weiter zum "Löwenkäfig".