Wolfach Explosive Kraft mit Acryl und Kreide

Wolfach. Weit über die Grenzen des Wolftals hinaus gilt Helge Gerkens "Museum Schloessle Wolfach" inzwischen als beliebter Treffpunkt der Kunstszene. Am vergangenen Sonntag fand die Vernissage mit neuen grafischen Werkzyklen von Helga Gerken-Grieshaber statt. Bei herrlichstem Sonnenschein, einem Gläschen Sekt und leckeren Häppchen genossen die Besucher das Eintauchen in die von geradezu explosiver Kraft mit Acryl, Kreide und auch haptischen Elementen wie Stoff auf die Leinwände gebannten Bilderwelten der Künstlerin.

Zur musikalischen Umrahmung spielte die Pianistin Natalie Damm, die vor drei Jahren schon in Wolfach mit einem Klavierabend begeisterte, auf dem museumseigenen Flügel mit meisterlicher Leichtigkeit neben der "Arabesque" von Claude Debussy Klassiker des Jazz und Swing, die in perfekter Weise die frühlingshafte, kunstsinnige Atmosphäre mit einer Art "musique d’ameublement" grundierte.

Trotz persönlicher Befangenheit ließ es sich Kurator Helge Gerken nicht nehmen, in seiner stets heiter-eloquenten Art und Weise einige Gedanken zum Schaffen seiner Frau zu äußern. So wies er auf die künstlerische und gesellschaftliche Intensität und Kraft der Empfindung ihrer Werke hin, getragen von Freiheit der Form, des Denkens und der Lebensleidenschaft. Sie zeigen, so Gerken, die Macht und Freiheit der Kunst, böse und "verrückte" Bilder zu machen, und "präzisieren politische Stellungnahme, suggerieren subjektive Erfahrung zum Paradigma des Sozialen, sind kompromisslose Bildbotschaften aus innerer Zeit".