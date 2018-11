Wolfach "Es braucht mehr Mut zum Risiko"

Organisation: Das Strategieteam solle eng mit dem Gewerbeverein zusammenarbeiten, erläuterte Kastner. Darum seien zwei Mitglieder mit an Bord. Aber die Ortsteile seien wichtig. Das Gremium bestehe momentan aus 16 Personen. "Das sind quasi die Projektleiter", erklärte Kastner. Diese sollen, um die Projekte umzusetzen, Menschen aus der Bevölkerung ansprechen, Kontakte knüpfen und so einen Schneeballeffekt in Gang setzen. Arbeitskreise, die so gebildet werden, sollen Maßnahmen umsetzen, danach werden sie wieder aufgelöst. Ergebnisse von "Wolfach Forum Zukunft" sind unter anderem Beschlussempfehlungen an den Gemeinderat. Die Budgethoheit liege beim Gemeinderat. Für die Arbeit des Stadtmarketing-Forums schwebe ihm vor, etwa 10 000 Euro in den Haushalt einzustellen, so Geppert. "Es wäre schade, wenn’s nachher am Budget scheitert."

Das Anliegen: Das Forum möchte Bürgern die Möglichkeit bieten, sich in ihrer Heimatstadt einzubringen und deren Entwicklung mitzugestalten. "Quasi als Ideenschmiede für die Zukunft", so Kastner. "Wolfach Forum Zukunft" sieht sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Verwaltung und Gemeinderat. Um die Arbeit des Teams nach außen zu tragen, soll unter anderem eine Facebook-Seite erstellt werden.

Projekte: Als erste Projekte haben sich bereits unter anderem die Zukunft des Schlosses, die Belebung des Wochenmarkts und der Einzelhandel herausgebildet. Momentan sei das Themenspektrum noch weit gefächert. "Wir wollen uns fokussieren, um die Projekte nach vorne zu bringen", sagte Kastner.

Impulse: Oft kämen bei den Bürgern Wünsche auf, die im politischen Tagesgeschäft nicht angegangen werden, so Geppert. Es sei gut, dass sich ein Kreis gebildet habe, der solche Dinge im Kleinen angehe. Es gelte, Altbewährtes zu hinterfragen. "Nicht nur reden, sondern machen ist die Devise."

Im vergangenen April stellte das Büro Meyer & Koch in der Gemeinderatssitzung das Projekt vor. Bereits in den Haushaltsberatungen Ende 2017 wurde die Neuauflage eines Stadtmarketings thematisiert. Das Forum sieht sich Bündelungsinstrument unterschiedlicher Arbeitsgruppen, das ein Abbild der gesamt Stadt darstellt, so Kastner. Diese Gruppen setzen Projekte um. Es gebe aber auch Maßnahmen, die von der Gemeinde allein umzusetzen sind, zum Beispiel Infrastrukturmaßnahmen. Alle weiteren sollen gemeinsam und nachhaltig angegangen werden. Auch künftig soll die Agentur Meyer & Koch bei größeren Projekten mit ins Boot geholt werden, erklärte Kastner.