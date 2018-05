Wolfach Erfolgreiche Teilnahme

(bkra). Das Wetter meinte es vergangenen Donnerstag nicht so gut mit den sonnenverwöhnten Teilnehmern des TV Wolfach in Zell. Die Wettkämpfe wurden trotz Niesel – und zeitweise Starkregens nicht abgesagt und so gaben die elf Sportler der Abteilung Leichtathletik trotz widriger Wetterbedingungen und Temperaturen unter 15 Grad ihr Bestes. Die jüngste Teilnehmerin war Emma Wöhrle, die bei der W8 im Dreikampf antrat und sich auf dem elften Rang platzierte