Wolfach Er läuft und läuft und läuft ...

Anschließend steigt der Schwarzwälder Heimatabend unter Mitwirkung der Volkstanzgruppe Oberwolfach, der Kirnbacher Kurrende und der Trachtenkapelle Kirnbach. Der Eintritt für den Heimatabend beträgt fünf Euro, für Kinder unter 16 Jahren ist er frei. Im Rahmen des Heimatabends sollen auch die Preise in den Kategorien "Ältestes Fahrzeug", "Weiteste Anreise" und "Älteste(r)" beziehungsweise "Jüngste(r) Fahrer(in)" verliehen.

Einige Geschäfte in der Wolfacher Hauptstraße werden an diesem Freitagabend bis 20 Uhr und am darauffolgenden Samstagabend bis 19 Uhr geöffnet haben.

Ebenfalls an beiden Tagen können sich Sammler an den Ständen des Teilemarkts am Damm von 9 bis 18 Uhr mit vielleicht schon lange gesuchten Ersatzteilen für ihre Auto- "Schätzle" eindecken.

Oldtimer werden in der Innenstadt ausgestellt

Am Samstag bleiben die VW-Oldtimer bis 13 Uhr auf ihren Ausstellungsplätzen in der Innenstadt, dann machen sich die Fahrer in drei Gruppen auf die zweite, etwa 50-minütige Ausfahrt rund um Wolfach. Mit frischem Staub und der Patina von dieser Fahrt stehen die Fahrzeuge dann ab 16 Uhr wieder auf ihren Ausstellungsplätzen. Diejenigen Fahrer, die Mitglied in der "Brezelfenster-Vereinigung" sind, treffen sich ab 17 Uhr im Rathaus zur Hauptversammlung.

Am Samstag bewirten die Wolfacher Vereine ab 11 Uhr an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt. Das große Festzelt ist ab 18 Uhr geöffnet: Dort steigt ab 20.15 Uhr die Elch-Party. Das Ende ist für 2 Uhr vorgesehen. Der Eintritt beträgt neun Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf acht Euro. Einen Vorverkauf gibt es bei den Büros der Tourist-Info in Hausach, Wolfach und Schiltach.

Am Festsonntag spielt die Stadtkapelle Wolfach ab 11 Uhr zu einem Frühschoppen-Konzert im Festzelt auf. Ab 14 Uhr übernehmen der Jazzchor "Passatempo" unter Leitung von Kathrin Krichel und der Kinderchor der Herlinsbachschule unter Leitung von Michael Schmider das Programm.

In der Innenstadt werden im Rahmen der "Wolfach Classic" Oldtimer aller Klassen, Marken und Typen aus der Region ausgestellt, dazu spielen die "Gardefischle" zur Unterhaltung auf. Im "Herrengarten" wird ein Public Viewing zum WM-Spiel angeboten.