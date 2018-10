Wolfach Ein witziges Video gibt den Ausschlag

Die Mischung aus Fitness und Witz, mit der Nicolas Eberhard die Halbmeiler Dorfstraße entlangspurtet, gegen einen Mitarbeiter mit Kettensäge boxt und einen Aufsitzmäher stemmt, hat schlichtweg überzeugt.

"Wir finden die Idee des Spendenmarathons, bei dem jedes Jahr Millionen von Euros für notleidene Kinder gespendet werden, in jeder Hinsicht unterstützenswert", so die Eberhards. Die Geschäftsleute halten Sponsoring und Spenden generell für wichtig und haben ihr Portemonnaie schon oft geöffnet. Die aktuelle Hilfe macht ihnen auch noch Spaß.

"Eigentlich haben wir eher gescherzt, dass wir Lars mitnehmen, aber Joey ist sofort darauf angesprungen", erzählt Martina Eberhard. Sie bereitet sich gemeinsam mit Ehemann und Sohn auf die kommende Herausforderung vor. Trainiert wird querfeldein rings um Halbmeil: Baumstämme und andere Hindernisse im Gelände stehen für die zu nehmenden Hürden im Wettkampf. Die Aussichten sind nicht schlecht. Immerhin ist der Papa leidenschaftlicher Läufer und die ganze Familie passionierte Kampfsportler. Die achtjährige Lea wird gespannt vor dem Fernseher zuschauen und ihren "Drei" die Daumen drücken. Anfang dieser Woche hat Nicolas Eberhard bei einem Treffen mit Joey Kelly die Einzelheiten der Teilnahme besprochen.

Den RTL-Spendenmarathon gibt es seit 1996. Er ist mit 24 Stunden die längste Benefiz-Sendung im deutschen Fernsehen. Sämtliche Erlöse fließen in die gemeinnützige Stiftung "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern". Seit Beginn des karitativen Engagements des Fernsehsender kamen mehr als 161 Millionen Euro bedürftigen Kindern zugute. Vom Erlös 2017 in Höhe von mehr als neun Millionen Euro wurden in Deutschland drei neue Kinderhäuser eröffnet.