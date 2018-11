Wolfach "Ein guter Zeitpunkt für etwas Neues"

Einarbeitung in die kommenden Aufgaben

"Die beiden werden ihren eigenen Stil prägen", war sich Harter sicher. Jehle nickt. "Mir ist es wichtig, dass ich weiß, dass es hier gut weiter geht", sagt er mit Blick auf die beiden Kolleginnen. "Aber es tut schon ein bisschen weh", räumt er ein. Jehle arbeitet seine Nachfolgerin in den letzten Wochen intensiv ein. Ab Januar wird er für die Wibu-Gruppe mit Sitz in Hamburg arbeiten.

"Beruflich ist das etwas ganz anderes, auch wenn ich der Pflege treu bleibe", sagt er. Treu bleibt er auch dem Kinzigtal: Ein Umzug stehe nicht ins Haus. Für das neue Unternehmen wird er als Hygienefachberater für Baden-Württemberg zuständig sein und Personal in Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen schulen und Pflege- sowie Hygienepläne erstellen. "Ich habe noch 20 Jahre im Berufsleben vor mir. Da habe ich den Entschluss gefasst, etwas Neues zu machen", sagt er.

In der heutigen Form gibt es das Brenz-Heim seit 1994. Ursprünglich war das nach dem Reformator und Zeitgenossen Luthers benannte Heim eine Heimstatt für verwaiste Kinder in Hornberg. In den 1950er-Jahren erfolge der Umzug nach Wolfach. Im neu errichteten Gebäude am "Straßburger Hof" fanden über Jahrzehnte Senioren eine neue Heimat. Ende der 1980er-Jahre zog das Heim an seinen jetzigen Standort in der Luisenstraße.