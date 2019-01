Wolfach E-Werk: Kunden werden wieder mit Strom versorgt

Nach und nach wurden die noch am Boden liegenden Leitungen wieder neu montiert und die Versorgung mit Notstromaggregaten beendet. Die Monteure vor Ort wurden am Montag von Kollegen aus Lahr, Kehl und Offenburg sowie von zwei Fremdfirmen unterstützt. Bis zum gestrigen Abend sollten wieder alle Kunden sicher versorgt sein, so das E-Werk.