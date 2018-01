Wolfach Duo zündet "Feuerwerk" des Humors

Wolfach . Sie lockten mit ihrem Programm "Geben Sie Acht!" am Sonntag so viele Besucher an, dass einige sogar aus Platzgründen an der Kasse abgewiesen werden mussten.

Konstantin Schmidt als "Tastenfachkraft" am Klavier zündete zusammen mit dem Puppenspieler, Sänger und Rezitator Carsten Dittrich ein prachtvolles Feuerwerk des schwärzesten Humors und köstlicher Wortreimereien. Und auch wenn hier mancher Gedanke, manches Lied, manches Bonmot vielleicht schon seine gut 50 oder 100 Jahre auf dem Rücken gehabt haben mag, erstaunte doch die frappierend zeitlose Aktualität, die einem aufmerksamen Zuhörer das Lachen im Halse stecken bleiben ließ.

So erklangen die unsterblichen Meisterwerke Georg Kreislers wie "Tauben vergiften im Park", "Geben Sie Acht!" oder die forsche "Wanderniere", die sich auch von einem Knochen namens Jochen nicht aus ihrem Marschrhythmus bringen ließ.