Wolfach "Dunkler Wohlauf" im Rückblick

Wolfach (red/ms). Zum Wohlauf lädt die Freie Narrenzunft Wolfach am kommenden Montag, 12. Februar, ab 5.30 Uhr in die Innenstadt ein. Angelika Kalmbach-Ruf hat sich anlässlich des bevorstehenden historischen Narrenweckens mit dessen Geschichte und Gegenwart beschäftigt. 2019 will die Wolfacherin die Geschichte laut Pressemitteilung für die Leser fortsetzen.