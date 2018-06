Wolfach Dritter "Verkaufsoffener" kommt

Wirtschaftliche Aspekte

Nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte mochte Gemeinderat Helmut Schneider im Auge behalten: "Wir sollten es bei den zwei verkaufsoffenen Sonntagen belassen, die wir bereits haben und nach einem Rotationsverfahren durchführen." Bisher weichen mit dem Stadtbrunnenfest im Mai und dem "Wolfacher Herbst" zwei Veranstaltungen von den üblichen Ladenöffnungszeiten ab. Im Zusammenhang mit den jährlich bundesweit festgelegten "Stihl-Testtagen" wird räumlich begrenzt auf den Ortsteil Halbmeil beim Frühlingsfest im April und beim Feuerwehrfest im September dem dortigen Fachgeschäft ebenfalls gestattet, an einem Sonntag zu öffnen. Modifiziert in der Satzung wurden auch die Veranstaltungstage: das Stadtbrunnenfest wird auf den ersten Sonntag im Mai und der Wolfacher Herbst auf den letzten Sonntag im Oktober gelegt. Die bisher gewohnten Straßenbereiche der Wolfacher Kernstadt werden um die Hausacher Straße und der "Unteren Zinne" ergänzt.

Die evangelische und katholische Kirche in der Ortenau setzt sich für den Schutz von Sonn- und Feiertagen als arbeitsfreie Tage ein. In einem Schreiben an die Stadt Wolfach verleiht das evangelische und katholische Dekanat Offenburg/Offenburg-Kinzigtal seiner Sorge Ausdruck, dass es mittlerweile nahezu keinen Sonntag mehr gibt, an dem nicht irgendwo im Landkreis die Geschäfte geöffnet haben. Alltag und Sonntag sei ein Rhythmus, der ein Atemholen für Seele und Geist ermögliche. Dekan Frank Wellhörner und Dekan Matthias Bürkle formulieren in ihrem Schreiben folgende Bitte: Tragen Sie nicht zu einer Entwicklung bei, die den grundgesetzlich garantierten Schutz des arbeitsfreien Sonntags immer weiter aushöhlt und den Sonntag generell vermarkten will.