Wolfach Dreiste Betrüger setzen Senioren unter Druck

In diesen Fällen forderten sie die zumeist älteren Bürger auf, ihre Wertgegenstände in "Sicherheit" zu bringen. Diese sollten dann durch einen "Polizeibeamten" abgeholt werden. Aktuell bringen die Täter ihre Opfer durch eine neue Masche in Bedrängnis. Dabei wird ihnen vorgespielt, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliege und die Auslieferung in Länder wie die Türkei nur gegen Zahlung einer "Kaution" verhindert werden könne. Besonderen Druck erzeugen die Kriminellen nach Angaben der Polizei häufig dadurch, dass sie sich Ermittlungen in Zusammenhang mit schweren Sexualstraftaten ausdenken.

Die Polizei rät deshalb, misstrauisch zu sein. Gesundes Misstrauen sei keine Unhöflichkeit. Zudem sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen. Die echte Polizei fordere niemals Bargeld, Überweisungen, Wertgegenstände oder Kontoinformationen von Bürgern für ihre Ermittlungen. Außerdem sollte Geld nie an unbekannte Personen übergeben werden. "Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach", raten die Beamten weiter. Denn Betrüger seien heute dank technischer Hilfsmittel in der Lage, die am Telefondisplay der Angerufenen angezeigte Telefonnummer so zu manipulieren, dass ein Anruf der örtlichen Polizeidienststelle suggeriert werde. Und der letzte Ratschlag lautet: "Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei über die 110."