Wolfach Drei Schwerverletzte bei Unfall

Wolfach (red/jg). Zu einem schweren Unfall auf der B 294 zwischen Wolfach und Schiltach ist es am vergangenen Freitagabend gegen 18.45 Uhr gekommen. Das gibt die Polizei Offenburg in einer Pressemitteilung bekannt. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der B 294 von Wolfach kommend in Richtung Schiltach. Dabei kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. In der Folge drehten sich beide und kollidierten mit zwei weiteren Autos.