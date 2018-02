Wolfach "Die Türen stehen für Manfred immer offen"

Rainer Kopf, der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands, brachte sein Bedauern über das Ausscheiden Maurers im Gespräch mit unserer Zeitung zum Ausdruck: "Auf den Manfred konnte man sich immer zu 100 Prozent verlassen. Er hat sehr viel ehrenamtlich gemacht für die SPD, in Wolfach, im Kinzigtal und auch im Ortenaukreis." Diese Lücke lasse sich nicht ohne weiteres schließen, so der Kreisverbandsvorsitzende.

Zwar sei die SPD auch erst in der vergangenen Woche über den Rücktritt von allen Ämtern informiert worden, doch überraschend sei dieser Schritt nicht gewesen. Maurer und er hätten ein relativ enges Verhältnis zu einander und so habe er ihm in den letzten Monaten seine Unzufriedenheit zunehmend angemerkt. In manchen Fragen sei für ihn einfach kein Weiterkommen möglich gewesen. "Unserer privaten Freundschaft tut das keinen Abbruch", betonte Kopf, auch wenn Maurers Erfahrung und sein kommunalpolitisches Wissen nun fehle.

Und er schloss eine weitere Mitarbeit auf die ein oder andere Weise nicht aus: "Die Türen stehen für Manfred immer offen." Was die Nach- und Neubesetzung der nun vakanten Ämter betreffe – Maurer war Ortsvereinsvorsitzender und Schriftführer des Kreisverbands –, wolle sich die SPD Zeit lassen, um in aller Ruhe gute Lösungen präsentieren zu können.