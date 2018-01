Wolfach "Die Politik lässt uns im Stich"

Am Streik beteiligen sich an diesem Nachmittag: 75 Mitarbeiter von Supfina (Wolfach), 100 Arbeitnehmer von Grieshaber (Schiltach), 45 Beschäftigte von Thielmann Ucon (Hausach), 50 Personen von Hansgrohe SE (Schiltach) sowie 60 Mitarbeiter von Carl Leipold (Wolfach). Die Redner und Organisatoren sind glücklich überwältigt vom Andrang. Neben Schwendemann stehen noch Horst Kaluza, Betriebsratsvorsitzender von Supfina, Karl Kopp, freigestellter Betriebsrat und Schwerbehinderten Vertreter, Thomas Bredow, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Offenburg, Lea Marquardt, die zweite Bevollmächtigte der IGM Offenburg, sowie Jan Wieczorek, Gewerkschaftssekretär des Deutschen Gewerkschaftbunds (DGB) Freiburg.

"Die Politik lässt uns im Stich", findet Wieczorek, der mit der Aktion auch den Druck auf die sich bald konstituierende Regierung erhöhen möchte. "Wir brauchen mehr Geld", appelliert er und betont: "Ich wünsche euch ein starkes Durchhalten."

Kaluza, der in drei Monaten in Rente bei Supfina geht, freut sich "granatenmäßig", das noch mitleben zu dürfen, dass auf dem Unternehmensgelände so viele Menschen stehen und streiken. Die Forderungen, zum Beispiel nach einer Erhöhung von sechs Prozent, stuft er als "fair und richtig" ein. "Die Wirtschaft hat das Geld – Supfina sowieso –­ das weiß ich", bekräftigt er und plädiert für gerechtere Arbeitszeiten, "die zum Leben passen". Zum Beispiel habe er miterlebt, dass ein Kollege die Hofnachfolge beim familiären Schwarzwaldhof antreten wollte, der Chef ihn aber nicht auf eine 28- oder 21-Stunden-Woche verkürzen wollte. Es habe dann nur geheißen: "Bei uns geht das nicht. Wer so schaffen will, muss sich einen anderen Arbeitgeber suchen."

Kämpferisch gibt sich auch Marquardt auf der Traktorenbühne: Das Angebot von den Arbeitgebern in der zweiten Verhandlungsrunde bezeichnet sie als "unter aller Sau". 70 000 Menschen seien bereits bundesweit auf die Straße gegangen, allein in Baden-Württemberg wären es bis Mittwoch mehr als 32 000 Beschäftigte gewesen.

Die zweite IGM-Bevollmächtigte ruft: "Ihr kennt ja das Sprichwort: ›Wer nicht hören will, muss fühlen‹." Daher müsse mit einem weiteren Streik am 24. Januar "richtig" geantwortet werden, erläutert sie. Dieser solle bei Hengstler (Hausach) stattfinden, wo die Mitarbeiter weiter darum kämpften, in den Tarifvertrag zu kommen. Der allerletzte Teil der richtigen Antwort sei jedoch der ohrenbetäubende Lärm für die "Supfina-Oberen", so Marquardt. Diese lassen sich die gesamte Stunde lang weder an den Fenstern im Gebäude noch auf dem Hof blicken. Einige Beschäftigten stehen aber munter nach dem Streik beisammen –­ bei Wecken mit Leberkäse. Melanie Steitz

Da können sich die hiesigen Arbeitgeber aber warm anziehen: In richtiger Streiklaune haben sich die 330 Beschäftigten der regionalen Metall- und Elektroindustrie am Donnerstag präsentiert. Mit Transparenten wie "Für mehr Zeit für uns", "Azubis –­ Mehr Puste vor Prüfungen" oder "Wir wünschen uns für dieses Jahr sechs Prozent, das ist doch klar" skandierten sie vor dem "Supfina"-Betriebgsgelände auf dem Wolfacher Schmelzegrün. Die Betriebsräte, die ihre Reden vom Traktor aus schwungen, kannten sich bestens aus. So sprachen sie den versammelten Mitarbeitern aus dem Herzen. Vor allem zeigte sich, dass die Beschäftigten die finanziellen und arbeitsrechtlichen Ungerechtigkeiten sowie Missstände nicht länger stillschweigend zur Kenntnis nehmen möchten. Und sollten ihre Forderungen in der Tarifrunde nicht sofort Gehör finden, sind auch die Wolfacher, Hausacher, Schiltacher und Schenkenzeller bereit, länger auszuharren und Ausdauer zu beweisen. Verdient hätten sie es sich dann zumindest – allein schon, weil sie einfach nicht locker lassen.