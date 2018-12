Wolfach "Die Aufgaben werden nicht weniger"

Stadtsanierung ist Thema der Rede

Eine Verschwendung des kostbaren Gutes Zeit in Form hemmender Diskussionen über Befindlichkeiten und Infragestellen bereits erarbeiteter Lösungsansätze lässt dagegen den Worten des Bürgermeisters nach eine mögliche gemeinsame Arbeit zum Wohl des "großen Ganzen" ins Stocken geraten. Kernauftrag jeder Kommune sei es, die stadtpolitische Ausrichtung bestmöglich zum Wohle aller zu bestimmen. "Die Aufgaben werden nicht weniger und schnelle Lösungen in kurzer Zeit erwartet", stellte Geppert fest. Dies erfordere Abgrenzung der Sachthemen und klare künftige Zielvorgaben.

Erste Beschlüsse für Schulentwicklung gefasst

Erste Grundsatzbeschlüsse im komplexen Thema der Schulentwicklung Wolfachs sind laut Geppert gefasst. Zwangsläufig werden deshalb andere Projekte verschoben oder gar nicht angegangen.

In der öffentlichen Wahrnehmung sind laut Geppert einige Entscheidungen nicht so gut angekommen und verwies in dem Zusammenhang darauf, dass diese oft von dritter Seite vorgegeben waren. Um so wichtiger sei die dauerhafte Zielsetzung der Stadt.

Das "Forum Zukunft Wolfach" möchte Bürgern die Möglichkeit bieten, sich in ihrer Heimatstadt einzubringen und deren Entwicklung mitzugestalten. Das Team, das derzeit aus 16 Personen besteht, sieht sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Verwaltung und Gemeinderat. Aus diesem Gremium heraus sollen Arbeitskreise gebildet werden, die Ideen aus der Bürgerschaft einbringen und gegebenenfalls umsetzen. Die Budgethoheit liegt beim Gemeinderat.