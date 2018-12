Wolfach Der Zweck ist breit gefächert

Noch nicht ausbezahlt, aber genehmigt, sind die Spenden an den FC Kirnbach und den FC Wolfach für die Sanierung ihrer Clubhäuser.

"Mir persönlich ist es wichtig, Personen zu unterstützten, die ehrenamtlich anderen etwas beibringen", betonte Schmid. Dies sei beim Mannschaftssport und vor allem der Jugendarbeit vorbildlich.

Der Stiftungszweck ist ausgesprochen breit gefächert. Finanziell unterstützt werden unter anderem Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Altenheime sowie schulische Einrichtungen. Auch Stipendien für Fort- und Weiterbildungen können gewährt werden.

Traditionen des Bergbaus werden gefördert

Weitere Ziele der Stiftung sind zudem die Förderung der Bergbautraditionen und die finanzielle Unterstützung von hilfsbedürftigen oder in Not geratenen Personen.

Die Anträge können von öffentlichen Trägern und privaten Personen gestellt werden. Bei der Stiftung ist eine Förderrichtlinie erhältlich, die auflistet, was förderwürdig ist. "Wir können nicht garantieren, dass jeder Antrag genehmigt wird", so Baur. Manchmal scheitere eine Spende an den gesetzlichen Vorgaben oder eben den Förderrichtlinien.

Dessen ungeachtet ermunterte Baur dazu, weitere Vorschläge und Anträge für Förderprojekte an den Vorstand zu richten. Die Glückauf-Stiftung werde sich mit jedem einzelnen Fall beschäftigen und eine Entscheidung treffen.

Die Stiftung setzt sich aus dem Vorstand und dem Stiftungsrat zusammen. Vorstandsvorsitzender ist Michael Nelles. Martin Baur, Bruno Weis und Emil Schmid verteten die Stiftung nach außen, bearbeiten und begleiten die Projekte in finanzieller und organisatorischer Hinsicht. Weitere Infos unter www.clara-stiftung.de