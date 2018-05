Wolfach Der Mythos um Wolfachs Tal-Gewässer

Wolfach . Paul findet, dass der Fluss schon immer "Wolfach" geheißen hat. Und die Spuren dafür reichen weit zurück: "Schaut man in Karten, auch ältere aus dem 19. Jahrhundert, so wurde das Gewässer stets offiziell als Wolfach eingetragen", bemerkt der Hobby-Heimatforscher.

Paul führt dabei zwei Dokumente an, die sich in den Werken "Badische Topographie" (Bureau Karlsruhe) und "Grundkarte Historischer Atlas Baden-Württemberg 1972" befinden. "Man bezeichnet doch die Schiltach nicht als Schilt und die Gutach nicht als Gut", hebt er hervor. Pauls Recherchen zufolge hat schon der renommierte Etymologe Hans Bahlow erkannt, dass Tiernamen niemals Anwendung auf Gewässernamen fanden. Daher scheidet für ihn der heute so übliche Name Wolf als ursprüngliche Bezeichnung aus.

In der Internet-Enzyklopädie Wikipedia heißt es darüber: "Die Wolf, auch Wolfach, ist ein rechter Nebenfluss der Kinzig im Schwarzwald." Die Autoren berufen sich dabei auf die amtliche Gewässerkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Paul hat findet diese Erläuterung fehlerhaft, es solle "Die Wolfach, auch Wolf,..." heißen. Das findet bei den Wikipedianern aber keinen Anklang. Stattdessen wird Paul angeboten, seine Position auf der Diskussionsseite des Artikels zum Disput zu stellen, was der Wolfacher Hobby-Historiker auch in Anspruch nimmt.