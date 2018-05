Wolfach Das wandelbare "Hippie-Mobil"

Wolfach . Zur Vernissage am Freitag war Veteranentreffen-Organisator Andreas Grabsch gekommen. Der Oberwolfacher war begeistert von dem Ideenreichtum, mit dem die Schüler das Thema in 60 Exponaten umgesetzt hatten. "Respekt, was da mit Holz, Leinwand und Papier gemacht wurde", zollte Grabsch großes Lob.

In der Tat fällt beim Rundgang durch das Schlossmuseum der kreative Stil-Mix auf, mit dem die Schüler der Klassen fünf bis zehn das Thema angingen. Die Skulptur des "Bulli-Turms" ist eine Gemeinschaftsarbeit der Klasse 6a.

Das Objekt besteht aus gestapelten "Traum-Bullis", die mit der Laubsäge aus Sperrholz gesägt wurden. Die markanten Konturen des Kleintransporters fallen schon von weitem ins Auge. Die verwendeten quietschbunten Acrylfarben vermitteln den Zeitgeist, der dem Kult-Kleinbus seit Jahrzehnten seinen Stempel aufdrückt.