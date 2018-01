Wolfach Chor wieder in ruhigerem Fahrwasser

Wolfach. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Daniel Schrempp standen hochkarätige Ehrungen sowie Rück- und Ausblick auf der Tagesordnung. "Ich freue mich, dass ich mit euch arbeiten darf," wendete sich die neue Chorleiterin an die Chorgemeinschaft. Die junge Biberacherin war eine von drei Bewerbern auf die Nachfolge von Dorothea Eberhardt und hatte im Oktober auf Anhieb überzeugt.

Die ersten Auftritte an Weihnachten und das Benefizkonzert für das "Caritas Baby Hospital" in Bethlehem wurden hervorragend gemeistert. (wir berichteten) Neben dem musikalischen Erfolg sei die stolze Summe in Höhe von 5000 Euro zusammengekommen, gab Schrempp bekannt. "Ich möchte definitiv weiterhin vierstimmig singen", äußerte sich Große zur Entwicklung des Chors und stellte die Ziele für das kommende Jahr vor. Dazu gehört unter anderem an Ostern das "Hallelujah" von Georg Friedrich Händel und am Patrozinium im August die "Messe brève no. 7" von Charles Gounod.

Wenn alle mitziehen, klappe auch das anspruchsvollste Programm, war die Dirigentin zuversichtlich. Sie ermunterte dazu, im Freundes- und Bekanntenkreis für Männerstimmen zu werben. In dem Zusammenhang gab Präses Pfarrer Hannes Rümmele bekannt, dass Organist Jakob Kuc als Bassstimme für den Chor gewonnen werden könne. Der Pfarrer bedankte sich mit einem herzlichen "Vergelts Gott" für die Pflege der Kultur der Kirchenmusik.