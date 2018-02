Wolfach Cheerleader und bunte Fische

Bunte Fische, Indianer, Mexikaner, Eulen, süße Riegel, Shoppingqueens, Kuckucksuhren, maskierte Schönheiten und unheimliche Gestalten: Sie alle gaben ihr Stelldichein in den Wolfacher Beizen und Lokalen. Angeheizt von den "Fungum Ärzten", Blechblasmusikern und DJ’s herrschte in den früh proppevoll gefüllten Lokalen eine ausgelassene Stimmung.

Schlosshalle, "Krone" und "Salmen" werden zu Schmelztiegeln

Hingucker waren die zahlreich weilenden Athleten und Fitnessgurus, die sich für die "1. Wolfacher Fitness-Fasnet". So waren Olympiasieger in skurrilsten Disziplinen, ein "American Footballteam" samt Cheerleadern, Fackelläufer, Bodybuilder und Turner bis in den frühen Sonntag unterwegs. Je später die Nacht wurde, desto mehr entwickelten sich vor allem die Schlosshalle, die "Krone" und der "Salmen" zu närrisch ausgelassenen Schmelztiegeln.