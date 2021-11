Der Felssturz am Sonntag hat in Wolfach für allerhand Aufsehen gesorgt. Ein Bürger will bereits vor einem halben Jahr Risse im Felsen entdeckt und die Stadt darauf hingewiesen haben. Doch die habe abweisend reagiert.















Wolfach - "Die Aufräumarbeiten laufen, die Fachfirma Müller und Fleig räumt gerade die Felsbrocken von der Straße und die Telekom kümmert sich um den kaputten Verteilerkasten. Als dritter Akteur ist die Firma Sachtleben im Einsatz, die den Fels begutachtet und in den kommenden Tagen erstmal den Bewuchs entfernt", erläutert Bürgermeister Thomas Geppert das Vorgehen nach dem Felsrutsch am Sonntagmorgen.

Weil die Gesteinsbrocken auch zwei Verteilerkästen der Telekom komplett zerstört haben, haben nicht nur die Anwohner im Herlinsbachweg aktuell weder Internet noch Telefon, auch einige Haushalte im Bereich Straßburger Hof seien vom Ausfall betroffen. Insgesamt sind laut Auskunft der Telekom mehr als 130 Haushalte vom Netz gegangen. "Wir stehen in Kontakt mit der Stadt Wolfach, um einen Alternativstandort zu prüfen. Wann und ob dieser in Betrieb genommen werden kann oder wir die Technik am alten Standort wieder aufbauen können, können wir derzeit leider nicht abschätzen", teilt Unternehmenssprecher Dirk Becker auf Anfrage mit.

"Diese ganzen Maßnahmen, die nun getroffen werden, dauern weit mehr als ein paar Tage", schätzt auch Geppert. Das Allerwichtigste aber sei, dass eben keine Person verletzt worden ist. Es sei nicht auszudenken und "furchtbar" gewesen, wenn das Unglück an einem Schultag passiert wäre.

Der Bauhof der Stadt kümmere sich nun um die Schilder für eine Umleitung, da die Straße noch bis mindestens Mittwoch gesperrt bliebe.

Ein Bürger, der am Sonntagmittag am Fuße des Hangs gestanden und sich ebenfalls das Ausmaß angesehen hat, erzählte, dass er die Stadt bereits vor einem halben Jahr auf Risse im Felsen hingewiesen habe und damals abgewiesen worden sei. Auch Geppert berichtet auf Nachfrage unserer Zeitung von Stimmen, die ihn und die Stadt "als Sündenbock dastehen" ließen. "Zu sagen, dass wir das hätten verhindern können, wäre zu einfach gedacht. Der Hang war immer wieder Thema, auch die Verlegung der Bushaltestelle vor eineinhalb Jahren war eine Maßnahme", erläutert Geppert.

Im Frühjahr wurde der Hang begutachtet

Erst im Frühjahr habe die Stadt mit Experten die Felsformation bei einer Begehung begutachtet, eine Absicherung sei aber komplex und schwierig zu entscheiden. "So ein massiver Felsrutsch war für uns alle nicht vorhersehbar", sagt Geppert.

Nun müsse die Stadt "hundertprozentig an die Sicherung gehen" und dies auch in der kommenden Haushaltssitzung im Gemeinderat beschließen. "Das wird eine Maßnahme im sechsstelligen Bereich, die aber bestimmt nicht groß diskutabel ist." Bis dahin liege der Stadt sicher auch ein Angebot vor, wie der Hang im Herlinsbachweg laut Experten gesichert und ein solch extremer Felsrutsch verhindert werden kann.

Bürgermeister Thomas Geppert will neue Infos über den Felssturz im Herlinsbachweg in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 10. November, ab 18.15 Uhr in der Wolfacher Schlosshalle vorstellen. Die betroffenen Telekom-Kunden können unter der kostenfreien Rufnummer 0800/3 30 10 00 eine Rufumleitung auf ihr Mobiltelefon beantragen.