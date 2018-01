Wolfach C 216 hat Interesse an einstiger Grundschule

Wolfach-Halbmeil . Der Vorsitzende Günther Bösel wurde beauftragt, in der Angelegenheit mit Bürgermeister Thomas Geppert in Kontakt zu treten. Weiterhin wünscht sich der Verein ein Toilettenhäuschen am Biesle bei den Stallungen und bringt einen entsprechenden Antrag auf den Weg.

Die Aktivitäten des kleinen, aber sehr rührigen Vereins zeitigten große Wirkungen für die Allgemeinheit, bescheinigte Gemeinderat Ernst Lange als Vertreter der Stadt den Züchtern. "Das Miteinander des Vereins ist vorbildlich", lobte Lange. Dem Neuzuwachs Fred Kamm aus Hinter-Lehengericht wünschte er viel Spaß im C 216.

Kamm wird sich mit Kaninchen "Deutsche Riesen" mit dem seltenen Farbschlag eisengrau in den Verein einbringen. Der gebürtige Rottweiler betreibt eine Falknerei in Hinter-Lehengericht und will sich nun auch der Kaninchenzucht widmen. "Mit meinen Vögeln komme ich überall rum und habe in Holland einem Züchter eine Häsin in dem Farbschlag abgeschwätzt", beschrieb Kamm die Anfänge und stellte sich kurz vor.