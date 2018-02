Wolfach Buslinie bleibt "Kompromiss auf Zeit"

Der zweite Schulbus hingegen, dessen mögliche Streichung ab dem neuen Schuljahr 2018/19 nun wie ein Damokles-Schwert über den St. Romanern schwebt, fährt immer um 7.46 Uhr beim Naturparkhotel Adler ab. Seine Ankunft erfolgt stets um 8.20 Uhr. Diese Zeiten decken sich auch mit den Öffnungszeiten des Kindergartens sowie mit dem jeweiligen Unterrichtsbeginn der beiden Wolfacher Bildungseinrichtungen (siehe Info).

"Fest steht, dass bei rückläufigen Schülerzahlen im Außenbereich die Aufrechterhaltung des gewohnten, auf unserer Gemarkung sehr weitläufigen Streckennetzes, finanziell zunehmend zu Lasten des städtischen Haushalts gehen wird", gibt Bürgermeister Geppert auf Anfrage des Schwarzwälder Boten bekannt.

Finanzierung gesucht

Falls eine auf den ländlichen Raum zugeschnittene Kofinanzierung (Anmerkung der Redaktion: Kreisbezuschussung) ausbliebe, seien auf mittlere Sicht weitere Einschränkungen in der Wolfacher Schülerbeförderung daher nicht zu vermeiden, gibt er zu bedenken. "Dass eine derartige Kürzung und die damit einhergehende Einschränkung für gewissen Unmut der betroffenen Elternschaft sorgt, liegt auf der Hand und ist nachvollziehbar", urteilt Geppert empathisch.

Datiert war das Schreiben, das die St. Romaner über den anfänglichen Wegfall informierte, auf den 15. Januar. Zugestellt wurde es den Eltern bis 17. Januar. "Der zukünftige Wegfall der Buslinie hat in der Bevölkerung von St. Roman große Empörung ausgelöst", stellt Stefan Sum stellvertretend für alle Betroffenen, klar. "Wir haben kurzfristig das Gespräch mit dem Bürgermeister gesucht. Dieses fand am 22. Januar statt", erinnert er sich. Heraus kam besagter Kompromiss.

­"Wir haben eine Zwischenlösung erreicht, die es jetzt heißt, in die richtige Richtung für St. Roman und seine Zukunft zu entwickeln", bleibt Sum optimistisch. "Hierbei sehen wir die Politik in der Pflicht, denn Wolfach als Flächengemeinde stellt besondere Anforderungen an die Schülerbeförderung", moniert er und spricht vom Ziel einer Chancengleichheit zwischen Ballungsräumen und Flächengemeinden.

Dennoch: Die Finanzierung der Buslinie zur zweiten Schulstunde fällt dem Bürgermeister zufolge aufgrund des Missverhältnisses einer sehr geringen Schülerzahl im Zusammenspiel mit unsicheren Fördergrundlagen des Ortenaukreises auf. "Aus diesem Grund steigt hier das aus städtischen Mitteln zu tragende Finanzierungs-Soll um rund 10 000 Euro pro Jahr", prognostiziert Geppert.

Bis zu acht Kinder

Das sehen die Eltern aus St. Roman anders. Ihr Sprecher Sum beklagt gegenüber dem Schwabo: "Über die Schulwoche verteilt fahren in der zweiten Buslinie zwischen einem und acht Kinder mit."

Die Stundenpläne der Grundschule seien in den vergangenen Jahren auf die Anfahrtzeiten des zweiten Schulbusses abgestimmt worden, weil sonst die Wartezeiten bei fünf Stunden Unterricht zu lange wären (siehe Info), so Sum. "Auch Kindergartenkinder und unsere Senioren benutzen diese morgendliche zweite Buslinie", erteilt Sum im Namen der gesamten Elternschaft Auskunft. Zum Hintergrund gibt er an: Die Buslinie nach St. Roman nach der fünften Schulstunde (Ende um 12.05 Uhr) ist bereits im Jahr 2016 gestrichen worden.

Noch ist aber nic ht Hopfen und Malz verloren: Bis zum Schuljahresende gilt Geppert zufolge nun, die Alternativmöglichkeiten der Beförderung, zum Beispiel Zubringerdienst oder gegebenenfalls auch private Fahrgemeinschaften, zu prüfen. Und für Sum und seine Mitstreiter ruht die Hoffnung auf der baldigen Versammlung, voraussichtlich am 13. April. Dann werden die Akteure weiter sehen.

Unterrichtsbeginn in der Realschule und Herlinsbachschule Wolfach : erste Schulstunde ab 7.45 Uhr, zweite Schulstunde ab 8.30 Uhr.

Öffnungszeiten Kindergarten St. Laurentius Wolfach : 7.30 Uhr oder 8 Uhr (je nach Modell)

In der verzwickten Situation um den potenziellen Buslinienwegfall zur zweiten Schulstunde sollten die Betroffenen das Beste daraus machen. Dass die Kinder nun nicht von St. Roman nach Wolfach laufen können, ist klar. Auch wäre es pädagogisch sinnlos, die jungen Menschen mit dem frühen Bus loszuschicken, obwohl sie angekommen, noch viel Zeit haben, bis der Unterricht beginnt. Der Kreis darf sich hierbei nicht aus der Verantwortung stehlen. Sollte er die Linie allerdings nicht co-finanzieren, müsste eine Alternative her, zum Beispiel abwechselnde Fahrgemeinschaften. Dann sind zwar möglicherweise die Eltern gefragt, aber bestimmt sind nicht alle berufstätig. Die Aktion könnte auch das Gemeinschaftsgefühl stärken.