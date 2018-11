Wolfach BUND fordert Hinweispflicht für Nektarpflanzen

Ursprung der Idee sei die Ausstellung "Lebensräume für Schmetterlinge" gewesen, die im Sommer durch das Kinzigtal reiste, erklärt Angelika Kalmbach-Ruf. Aber auch ihre eigenen Beobachtungen. "Oft werden Insekten durch bunte Blüten angelockt, müssen aber wieder wegfliegen, weil es bei den Pflanzen einfach nichts zu holen gibt", sagt sie. Früher habe der Grundsatz gegolten, dass offene Blüten auch viel Nektar als Nahrung für Bienen, Schmetterlinge und Co. enthalten. "Davon kann man heute nicht mehr ausgehen", erklärt sie.

Daraufhin habe sie sich bei verschiedenen Gärtnerein erkundigt und erfahren, dass es zum Beispiel tatsächlich nur noch zwei bis drei Sorten Geranien gebe, die Nektar haben. "Meine Erkenntnis war, dass die Bevölkerung das einfach nicht weiß", sagt Kalmbach-Ruf. Auch bei ihren Vorträgen habe sie ähnliches gehört. Der Gartenbauverband Baden-Württemberg/Hessen habe darum Pflanzenprüfungen in Auftrag gegeben. Eigentlich hätten genau genommen nur noch Wildblumen Nektar, sagt Kalmbach-Ruf. Pflanzen mit gefüllten Blüten bieten dagegen häufig nicht ausreichend Nahrung für die Tiere. Meist handelt es sich dabei um speziell gezüchtete Hybridpflanzen, die keine Pollen oder Nektar produzieren.

Die Ortsgruppe kam so zu der Idee, eine Kennzeichnungspflicht für Insektenpflanzen einzuführen. "Damit die Bürger eine Wahlmöglichkeit haben", erklärt sie. Denn die sei momentan nicht gegeben. "Es kann ja nicht sein, dass die Kunden meinen, sie würden etwas gutes für Insekten tun, aber in Wirklichkeit kaufen sie nur ›Mogelpackungen‹, weil sie es nicht besser wissen", erklärt sie. Was fehle, sei eine klare Kennzeichnung, welche Pflanzen insektenfreundlich sind und welche eben nicht. "Nur dann hat man eine Wahl und kann die auch hinterfragen."