Wolfach Bücherei rüstet für 2018 auf

Die erste Öffnung in 2018 erfolgt am Dienstag, 9. Januar. Für das neue Büchereijahr hat das Team daher kräftig investiert: Mit Barbara Oliva konnte eine neue ehrenamtliche Mitarbeiterin gewonnen werden, die auch gleich an der Weiterbildung "Basis 12" in Freiburg teilgenommen hat. 149 neue Medien wurden angeschafft – und damit wieder etwa ein Zehntel des Bestands ausgetauscht.

Gänzlich neu im Sortiment sind Comics – wie die beliebten Yakari-Bände. Damit soll versucht werden, das Lesen für Kinder im Grundschulalter attraktiver zu machen. Für die ganz Jungen wurden Bilderbücher erworben. Für männliche Leser, eine derzeit nur gering vertretene Zielgruppe, wurden eine Reihe neuer skandinavischer Krimis angeschafft. Alle Medien wurden aus den Haushaltsmitteln der Kirchengemeinde, dem Zuschuss der Erzdiözese Freiburg und der Zuwendung der Stadt Wolfach sowie durch Spenden der Leser finanziert.

Weitere Informationen: Die Bücherei auf der Rückseite der St.-Laurentius-Kirche ist dienstags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. Die Mitgliedschaft und Ausleihe sind kostenfrei.