Wolfach Bildungswerk unternimmt Kubareise

Weitere Reisehöhepunkte erlebten die Teilnehmer bei den Besuchen im UNESCO-Biosphärenreservat "Las Terrazas" und Orchideengarten von Soroa. Ebenso beliebt waren die legendäre Schweinebucht, eine Führung durch Ruinen einer ehemaligen Kaffeeplantage und die Wanderung im Nationalpark "El Nicho" mit Bademöglichkeit am Wasserfall, so das Bildungswerk. Beeindruckend fanden die Teilnehmer demnach auch den Aufenthalt in dem von französischer Kolonialarchitektur geprägten Cienfuegos und den Rundgang durch Trinidad, der am besten restaurierten Kolonialstadt Kubas.

Beim Besuch verschiedener privat geführter Restaurants, Paladars genannt, ließen sich die Wolfacher und Oberwolfacher mit einheimischen, kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. "Zur Freude aller wurde jedes Essen durch temperamentvolle kubanische Life-Musik bereichert", betont das Bildungswerk. Auch drei Mitglieder der Stadtkapelle Wolfach sorgten mit ihren musikalischen Beiträgen für Stimmung und Unterhaltung im Lokal.

Geschickter Busfahrer: Unerwartete Erfahrungen machten die Reisenden mit dem Wetter. Immer wieder prägten mehr oder weniger heftige Regenschauer den Verlauf. So erforderte eine überflutete Straße geschicktes Fahrverhalten des Busfahrers.

Am Schluss bezogen die Teilnehmer ein Strandhotel mit großzügiger, herrlicher Anlage, das zum Ausruhen, Baden und Genießen einlud. Überraschung brachte jedoch ein schweres Unwetter am zweiten Tag, das zur Überschwemmung der Hotellobby und Teilen der Anlage führte. Schon am Abend konnte dank schneller, unkomplizierter Aufräumarbeiten durch das Personal der normale Hotelbetrieb wieder aufgenommen werden.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein ermöglichten vor der Abreise nochmals ein Bad im karibischen Meer sowie Strandvergnügen.

Alle Teilnehmer sind sich einig, so das Bildungswerk Wolfach-Oberwolfach, eine abenteuerliche, interessante und vorbildlich organisierte Bildungsreise erlebt zu haben. "Zum Erfolg trugen sicher auch das kameradschaftliche Miteinander und der rücksichtsvolle Umgang innerhalb der Gruppe bei", heißt es in der Mitteilung abschließend.