Wolfach Biker-Weekend ist ein "Selbstläufer"

Wolfach . Die gelben Shirts der Tourguides vermischten sich am Mittwochabend mit den pinkfarbenen der Organisatoren und dem Jahres-T-Shirt 2018 in der Farbe saphirblau der Teilnehmer. In schwarz gekleidet hatte sich die rund 30-köpfige Gruppe der BMW-GS-Fahrer, die erstmals am Treffen teilnahm.

Sie haben sich zunächst virtuell in Facebook gefunden und dann auch über das soziale Medium Hüttenfahrten und Ähnliches organisiert. Tourist-Info-Leiter Gerhard Maier, selbst begeisterter BMW-ler und Organisator der Veranstaltung, hatte sich der Clique angeschlossen und ihnen vom Wolfacher Biker-Weekend erzählt.

Nun verstärken einige der deutschlandweit angereisten Motorradfahrer die örtlichen Tourguides. "Unsere Veranstaltung hat einen guten Namen in der Tourenfahrerszene. Hier eine Tour zu führen, wird schon auch als Ehre betrachtet", erklärt Maier.