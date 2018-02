Marén Lang hat am Samstag die neue "Brautstube Wolfach" in der Hauptstraße 12 eröffnet. Über reges Interesse brauchte die modebewusste und ideenreiche Geschäftsgründerin nicht zu klagen, denn viele, meist junge Besucher waren erschienen, um das vielfältige Brauttextilienangebot in Augenschein zu nehmen. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier von der K-Boom-Band aus Offenburg. Auch Bürgermeister Thomas Geppert, sowie Reinhold Waidele, Vorsitzender des Wolfacher Gewerbevereins, und sein Vorstandskollege Thomas Schleckmann ließen sich Einblicke in das neue Geschäfsmodell geben. Der Bürgermeister gab zu verstehen, dass dies ein interessanter Geschäftszweig in Wolfach sei, da ein Angebot an Brautmoden bisher nicht vorhanden ist. "Ich wünsche Marén Lang einen erfolgreichen Start hier in Wolfach", sagte er. Waidele bezeichnete das neue Geschäft als eine Bereicherung –­ nicht nur für Wolfach, sondern auch für die Region. Auch Waidele wünschte Lang eine gute geschäftliche Zukunft an dem Standort. Foto: Bea