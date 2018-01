Wolfach Benefizkonzert mit Video-Clip

Die Sänger der Kirchenchöre aus Wolfach, Oberwolfach, Bad Rippoldsau und Schapbach werden nicht nur singen. Ein Video-Clip wird das Programm laut Bröhl ergänzen. Neben dieser Darbietung sollen auch die Informationen durch Texte oder die Einstimmung mittels Gebete nicht zu kurz kommen. "Die Leute sind bisher immer begeistert gewesen", schildert Bröhl ihre Erfahrungen. Seit Herbst 2014 ruft sie solche Konzerte ins Leben – diesmal ist es bereits das fünfte.

Idee seit 2015

Die Idee für den Auftritt vierer Kirchenchöre sei 2015 während der Vorbereitung des Dekanatschortags entstanden, berichtet Bröhl. Nach diesem "sehr schönen Erlebnis" und einem weiteren 2016, dem Abendlob in Bad Rippoldsau-Schapbach, sprach die Organisatorin den Dirigenten Martin Schoch an, ob er sich ein gemeinsames Konzert mit Werken, die beim Dekanatschortag eingeübt wurden, vorstellen könne. Begeistert nahmen beide sofort die Planung auf.

Weitere Aktionen

Dies ist auch nicht das Ende der Fahnenstange: 2018 und vor allem im Spätjahr sind noch einige weitere musikalische Benefizaktionen für das Bethlehemer Krankenhaus geplant. Vom 28. bis 30. September findet laut der Organisatorin Bröhl ein Chorworkshop mit Alexandra Kleiser in der St.-Laurentius-Kirche statt. Die Teilnehmer beschäftigen sich dabei mit dem Lebensporträt von Nikolaus von Flüe.

Das Erzbistum Freiburg hatte bei Kleiser angefragt und diese hatte daraufhin ein Buch unter dem Titel "Viel näher als du glaubst" verfasst. In 24 Texten sowie mehrstimmigen Liedern und Wechselgesängen von Chor und Orchester wird die Lebensgeschichte des von Flüe und seiner Frau Dorothee Wyss erzählt.

Krönender Abschluss ist dann das Benefizkonzert am 30. September ab 18 Uhr in der Kirche. Interessierte Sänger können sich dafür unter Telefon 07834/86 79 35 oder per E-Mail an die Adresse willi.broehl@web.de anmelden.

Insgesamt 46 636 Mal haben Ärzte des Caritas Baby Hospital (CBH) 2016 kranken Kindern geholfen. Inmitten der angespannten Situation im Nahen Osten kümmern sich täglich 230 Mitarbeiter im CBH ambulant und stationär um alle kranken Kinder. Trotz aller Unruhen und Krisen, wie Straßensperren oder Sicherheitskontrollen ist das CBH ein guter Arbeitgeber und hatte bislang keinen Tag Ausfall, betont Renate Bröhl. Was die Aufgaben des Krankenhauses betreffe, seien diese von politischen Hintergründen außen vor.