Wolfach Belli-Brüder gehören zu ihren ersten Schülern

Rechnet man Ihre Anfänge 1968 an der Musikschule in Ludwigshafen mit ein, sind Sie jetzt ein halbes Jahrhundert als Musiklehrerin aktiv. Haben sich die Schüler während dieser Zeit verändert?

Die größte Veränderung hatte seinerzeit die Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht Jahre mit sich gebracht. Die Schüler haben seitdem weniger Zeit für die Beschäftigung mit ihrem Instrument. In den vergangenen Jahren erscheinen mir die Schüler durch verschiedene Einflüsse wie neue Medien und Smartphones abgelenkter zu sein. Aber es gibt immer noch Jugendliche, die meine Ratschläge wie vor 20 oder 30 Jahren eins zu eins umzusetzen gewillt sind.

Erinnern Sie sich noch an Schüler aus Ihrer Anfangszeit in Wolfach? 1979 haben Sie ja die Zweigstelle in Wolfach aus der Taufe gehoben?

1979 gab es in Wolfach nur Unterricht am Klavier und mit dem Akkordeon und die musikalische Früherziehung. Von meinen ersten Schüler sind mir Uta Schäfer (verheiratete Ludwig), Johanna Paulus (verheiratete Nowak), Miriam Baumeister und natürlich die Belli-Brüder Julian und Frederic in Erinnerung.

Von denen haben ja die meisten etwas aus ihrem Hobby Musik gemacht...

Ja. Und dass ich miterleben konnte, dass auch die Kinder meiner ersten Schüler jetzt den Weg in die Wolfacher Musikschule gefunden haben, erfreut mich besonders.

Mit nur noch einem Nachmittag in Wolfach hatten Sie zuletzt wenige Schüler. Wie viele betreuten Sie bei vollem Lehrauftrag?

1992 stieg das Lehrdeputat "über Nacht" von 28 auf 33 Wochenstunden. Dies bedeutete für mich bei 25 oder 30 Minuten pro Schüler bis zu 50 Persönlichkeiten. Dazu kamen noch zahlreiche Ensembles und die Leitungsarbeit in der Zweigstelle, das war dann schon an der Grenze des Belastbaren.

Was waren für Sie die Meilensteine Ihrer Karriere?

In Wolfach ganz sicher die Freundschaft mit der Leiterin der Cavalairer Musikschule, Madame Reinhilde Tassello, die sich aus der 1984 begründeten Städtepartnerschaft ergab. Dazu ist mir das Musikprojekt "In 80 Tagen um die Welt" in Erinnerung, das wir 2004 mit der Grund- und Hauptschule – damals noch unter Leitung von Rektor Walter Schmider – realisieren konnten. In Hausach ist mir die Veranstaltungsreihe "50 Plus" in guter Erinnerung geblieben, die wir mit einem Ensemble musikalisch begleitet haben.

Und welche Meilensteine blieben für Sie unerreicht?

Da fallen mir eigentlich nur die nach wie vor unerquickliche Raumsituation in Hausach (siehe Info) und der Umstand ein, dass sich in Oberwolfach die Gemeinde einer Bezuschussung der Musikschule trotz allen Werbens und vieler guter Argumente weiterhin standhaft verweigert.

Was machen Sie jetzt im Ruhestand?

Ich bin weiterhin als Pilzsachverständige in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie aktiv. Ich habe mir ein leistungsstarkes Mikroskop und eine gute Kamera zugelegt und so die Welt der Pilze noch weiter erschlossen. Nach einem der vergangenen Stürme fielen mir beispielsweise Ulmenäste quasi vor die Füße und ich konnte unter dem Mikroskop den seltenen "Goldgelben Fältling" fotografieren. Als Folge des Klimawandels werde ich im Schwarzwald sicher in den kommenden Jahren noch einige mykologische Neufunde dokumentieren können. Die Fragen stellte Matthias Dorn.

Karin Patzöld spricht die Zimmersituation in Hausach an. Sie meint damit den Unterricht, der über mehrere Räume im Erd- und Untergeschoss des Gymnasiums und der Stadthalle verteilt ist.