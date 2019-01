Wolfach Befristete Stellen erschweren Arbeit

Wolfach. Mitdiskutiert haben außerdem die Lehrer Uta Friedemann und Volker Neumaier sowie Vertreter der Schülermitverwaltung (SMV) und Elternbeirätin Anika Ferreira.

Nach der Vorstellungsrunde erzählten die Schüler von ihren Aktionen und formulierten die Wünsche, die ihnen am Herzen lagen: Klassenzimmer streichen und den Pausenhof aufpeppen mit einem Fußballfeld, Klettergerüst, Trampolin und einer großen Rutsche. Das konnte Landtagsabgeordnete Boser gut verstehen und stellte in Aussicht, bei dem Umbau diese Wünsche zu berücksichtigen. Es gebe in den Pausen eine ziemliche Rangelei und die Gestaltung des Pausenhofs stehe auch auf der Wunschliste der Grundschüler, ergänzte Neumaier.

Bevor es zum Rundgang durch die Schule ging, erfuhr Boser auch von der Schulhündin "Easy", die jedoch ausgerechnet am Freitag frei hatte. Der Australian Shepherd hat ein Diplom als Begleithund und verstärkt den Unterricht der Mittelstufe. Beim Gang durch die Klassenräume waren deutliche Unterschiede in deren Einrichtung erkennbar. War in einem Klassenzimmer lediglich Frontalunterricht möglich, zeigte der modernisierte PC-Raum konzentrierte Schüler bei der Arbeit.