Wolfach Ausschuss beschließt 22 Projekte

Wolfach . Beim Brücken- und Straßenunterhaltungspool bleiben beispielsweise 4043,99 Euro für unplanmäßige Maßnahmen, die es bei Bedarf 2018 zu verteilen gilt, betonte Bürgermeister Thomas Geppert. Beim Gebäudeetat beziffert sich der Rest für unvorhergesehene Sanierungsprojekte und Reparaturarbeiten auf 50 823,47 Euro.

"Langweilig wird es im Unterhaltungspool nie", sagte Geppert und fügte hinzu: "Ich denke, das ist eine gute Auswahl." So stehen 15 Maßnahmen an, die insgesamt 50 900 Euro kosten. Damit überschreitet der Verwaltungsvorschlag leicht den vorher angesetzten Betrag von 49 000 Euro, was laut Vetterer aber noch verkraftbar ist.

Zwei Mal ist der Kindergarten Pfiffikus, dessen Träger die Stadt selbst ist, im Pool aufgeführt. Für 2000 Euro werden acht WC-Schüsseln im Krippenbereich komplett ausgetauscht sowie zwei kleinere Toiletten eingebaut. Grund ist laut Vetterer die Geruchsbelästigung.