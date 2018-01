Wolfach Auch 2018 ist in Wolfach viel zu tun

Wolfach . In Anerkennung des großen ehrenamtlichen Einsatzes dankte der Bürgermeister den Mitwirkenden im "Helferkreis für Geflüchtete" und Walter Schmider, der für seine vielfältigen Verdienste für das Gemeinwohl belobigt wurde. Zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und den Vereinen hieß Geppert zu Beginn des Empfangs willkommen. Auch Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU), Landtagsabgeordnete Sandra Boser (Grüne), Minister a.D. Helmut Rau (CDU), Kreistagsabgeordnete Kordula Kovac (CDU), Gepperts Amtsvorgänger Gottfried Moser und Bürgermeisterkollege Matthias Bauernfeind aus Oberwolfach waren unter den Gästen. Die Feierstunde wurde musikalisch stimmungsvoll umrahmt von Sängerin Hannah Schiekofer und Gitarrist Roland Jäckle.

In seinen Worten zum Neuen Jahr unterstrich der Bürgermeister die Bedeutsamkeit einer gemeinschaftlichen Zielsetzung der notwendigen Sachthemen und deren Verwirklichung. Im kompakten Ausblick auf 2018 wurde deutlich, dass es auch in diesem Jahr sehr viel in der Stadt zu tun geben wird: So ist der Baubeginn des Großprojekts Schlosshallensanierung auf das dritte Jahresquartal avisiert und in einem ersten Bauabschnitt im Bereich Sägegrün bis Oberer Herlinsbach sollen Schutzmaßnahmen gegen ein 100-jähriges Hochwasserereignis umgesetzt werden. In dem Zusammenhang sind zu dem Thema Hochwasser laut dem Bürgermeister zur Jahresmitte hin Informationsveranstaltungen hinsichtlich der Bereiche Innen- und Vorstadt geplant.

Schulentwicklung im Blick