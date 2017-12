Wolfach Appell an gemeinschaftlichen Antrieb

In seiner Weihnachtsansprache nutzte der Bürgermeister auch die Gelegenheit, allen Mitbürgern seinen Dank auszusprechen, unter anderem den "stillen Helfern im Hintergrund" und ehrenamtlich engagierten Menschen –­sei es aus dem Vereinswesen oder den kirchlichen und sozialen Einrichtungen. "Die bestmögliche Weiterentwicklung sowie gleichzeitig auch der Erhalt der vielfältigen Strukturen hier in unserer Stadt ist eine dauerhafte Aufgabe von uns allen. Dies ist keinesfalls ein Selbstläufer, es bedarf eines dauerhaften gemeinschaftlichen Antriebs", befand Geppert.

Ein großes Dankeschön des Stadtoberhaupts gab es auch für die Mitglieder des Gemeinderats und deren hohen, zeitlichen Einsatz sowie für die gute Zusammenarbeit. Die teils schwierigen Entscheidungen und Diskussionen seien stets mit dem Ziel einher gegangen, bestmöglich zum Wohle der Stadt zu handeln, betonte Geppert.

Die Gottesdienste der katholischen Seelsorgeeinheit sowie der evangelischen Schwesternkirchen in Wolfach und Kirnbach sind gut besucht gewesen. Am ersten Weihnachtsfeiertag wurde am Vormittag das Hochamt vom katholischen Kirchenchor mit verschiedenen mehrstimmigen Gesängen musikalisch umrahmt.