Wolfach "Annähernd Punktlandung erzielt"

Noch gravierender aber sei es gewesen, dass im zweiten Halbjahr die Rohstoffe für die Betriebe nicht oder nur eingeschränkt und mit Zusatzkosten auf den Wassserwegen transportiert werden konnten. Die Lagerstätte der Grube Clara zeige mit zunehmender Teufe schwierig zu beherrschende Verhältnisse. "In einigen Bereichen eröffnen sich aber mächtige Gänge mit ordentlichen Wertstoffinhalten und das ist wichtig für unsere Zukunft", stellte der Geschäftsführer fest. Trotz der schwierigen Verhältnisse im Grubenbetrieb musste kein Unfall vermeldet werden. "Kompliment und Dank für dieses Sicherheitsbewusstsein an unsere Bergleute", lobte Mauerlechner.

Geschäftsführer Moritz Ostenrieder ging in seiner Rede auf die Positionierung der Unternehmensgruppe hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Lage ein. Im ablaufenden Geschäftsjahr liegt laut Ostenrieder der Absatz bei den Flussspatprodukten bezogen auf die geplante Tonnage sehr nahe am Budget, aber im Umsatz über den Planungen. "Wir konnten im Durchschnitt bessere Preise als geplant erzielen", so der Geschäftsführer.

Ähnlich liege es bei den Schwerspat-Produkten von Sachtleben und DBI (Deutsche Baryt Industrie). Bei den Kupfer-Silber-Konzentraten wird das Mengenziel erreicht, aber wegen der geringen Konzentratgehalte das Erlösziel deutlich verfehlt.

"Wir haben annähernd eine Punktlandung hingelegt", stellte Ostenrieder fest. In 2019 soll der Schwerspatabsatz in der Gruppe bei moderaten Preisanhebungen stabil bleiben.

Neue Mitarbeiter vorgestellt

Die Herausforderungen im neuen Jahr werden Sachtleben und DBI mit einer ganzen Reihe von neuen Mitarbeitern angehen. Elf neue Kollegen wurden bei der Feier auf die Bühne gebeten und vorgestellt.

Vor dem Festbankett gedachten die Bergmänner in einem Gottesdienst in der Schlosskapelle ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara. Pfarrer Frank Maier aus Schapbach hielt den Gottesdienst, der musikalisch umrahmt wurde von Uta Ludwig an der Orgel. Über die Ehrungen berichten wir noch.

Sachtleben-Minerals, die Muttergesellschaft der beiden Produktionsfirmen Sachtleben Bergbau in Wolfach und Deutsche Baryt Industrie (DBI) in Bad Lauterberg, vermarktet Schwerspat- und Flussspatprodukte. Weiterer Produktionsbetrieb ist die Grube Clara im Rankachtal in Oberwolfach.