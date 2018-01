Wolfach Amtsgericht verurteilt zwei Männer

Zwei Angriffe

Konkret ging es um einen Vorfall am 3. September 2016 in einer Kinzigtäler Halle, wo Ringerwettkämpfe ausgetragen wurden. Dort habe zunächst eine gute Stimmung geherrscht, wie die Zeugen schilderten, doch als die Gegner der heimischen Mannschaft den Rückstand aufholten, wurde die Atmosphäre hitziger.

Infolgedessen habe der Angeklagte Nummer eins, ein Trainer der Gastmannschaft, laut Angklageschrift einen im Publikum stehenden Kinzigtäler, dessen Sohn gerade kämpfte, ins Gesicht geschlagen, sodass dieser zu bewusstlos zu Boden fiel. Der Angeklagte Nummer zwei, ein 32-jähriger sogenannter Privatbetreuer, der auch Ringer vom Gastverein ist, wurde zudem beschuldigt, das Opfer von hinten geschubst zu haben.

Rassismus-Vorwürfe

Der 35-jährige Trainer beschuldigte zunächst den Beschädigten Kinzigtäler, rassistische Ausdrücke verwendet zu haben. Auch beteuerte er seine Unschuld: "Geschlagen habe ich ihn definitiv nicht." Und wenn dies so gewesen wäre, hätte der Geschädigte doch eine Platzwunde oder Ähnliches am Kopf gehabt haben müssen, gab der 35-Jährige zu bedenken. Dies sei aber auf den Fotos, die die Polizei noch am Tatort gemacht hatte, so nicht erkennbar.

Auch der 32-jährige Beschuldigte betonte: "Ich habe ihn gar nicht berührt." Er glaubte auch nicht, dass der Geschädigte, der zum Schluss am Boden gelegen hat, tatsächlich verletzt war. "Für mich ist er ein Schauspieler", sagte er. Auch ihm sei die Halle "ein bisschen rassistisch" vorgekommen und er beteuerte: "Das ist unmöglich, ihn von hinten zu schlagen, er ist ein alter Mann. Ich kämpfe von Mann zu Mann." Auch zum Schluss, als der neben ihm sitzende Trainer nichts mehr sagen wollte, sagte der Ringer zu Richterin Roser: "Ich habe das Gefühl, da wird nur gelogen von allen Seiten. Ich bin nicht schuldig." Er habe nur geschrieen und sein Team angefeuert, wie alle anderen Zuschauer auch. Den Angeklagten hinterrücks, nachdem er bereits vom beschuldigten Trainer vorn geschlagen wurde, geschubst zu haben, bestritt der 32-Jährige.

Langzeitfolgen

Das 64-jährige Opfer aus dem Kinzigtal berichtete hingegen von Langzeitfolgen. Zwar sei seine Wirbelsäule schon vorgeschädigt, aber durch diesen Vorfall sei ihm ein Nerv eingequetscht worden, ihm sei schwindelig geworden und er sei ein wenig später ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Er habe sich nach einem Tag selbst entlassen. Zuerst habe er es noch mit Schmerzmitteln versucht, dann habe der Rentner eine ziemlich hohe Menge Cortison verabreicht bekommen. Aber auch dies habe seine Schmerzen nicht lindern können. Wie ein Arzt feststellte, hatte sich die Stelle entzündet. Fünf Tage lang war er, als die Medikamente nicht mehr halfen, bei einer Schmerztherapie mit Infusionen in Offenburg in Behandlung. Auch eine Reha in Bad Krozingen habe er hinter sich. Ein Lahrer Neurologe habe ihm gesagt, dass nun abgewartet werden muss, ob nicht sogar operiert werden müsse. Auch habe er bis zum heutigen Tag Magenschmerzen, vermutlich aufgrund der vielen eingenommenen Schmerzmittel.

Plädoyers

Die Staatsanwältin hatte gefordert, dass der erste Mandant wegen gefährlicher Körperverletzung zu 30 Tagessätzen á 40 Euro verurteilt wird. Für den zweiten Angeklagten schlug sie 60 Tagessätzen zu jeweils 40 Euro vor.

Für Letzteren fiel damit das Strafmaß höher aus, mit der Begründung, dass dieser einen Angriff hinterrücks tätigte, und zwar in einer Situation, wo es ohnehin unnötig gewesen sei, da von dem Opfer keine Gefahr ausging. Bei Ersterem hob die Staatsanwältin hervor, dass es Provokationen im Vorfeld gab. Aber natürlich bringe es eine Gefährlichkeit mit sich, wenn ein körperlich Überlegener einen Rentner schlägt, tadelte die Staatsanwältin.

Der Verteidiger forderte hingegen Freispruch und bat das Gericht darum, von den Adhäsionsanträgen, die sogleich im strafrechtlichen Prozess das Schmerzensgeld für die Nachwirkungen des Schädelhirntraumas, das der Geschädigte infolge der Verletzungen erlitten hatte, regeln, abzusehen.

Der Rechtsanwalt sah es als nicht erwiesen an, dass seine beiden Mandanten das Opfer körperlich verletzt hätten. Auch sei sein 35-jähriger Mandant vom Geschädigten zuerst geschubst worden. Infolgedessen habe der Angeklagte diesen aber nicht geschlagen, stellte der Verteidiger klar. Vielmehr hob er hervor, dass der vermeintlich Bewusstlose das "Zu-Boden-Sinken" simuliert habe. Auch die Verletzungen seien durch die Gegenstände (Fotos, Krankenhausbericht) der Beweisaufnahme nicht nachzuweisen. Die Zeugen seien in zwei Lager geteilt, merkte er an, und damit auch die daraus resultierende Beeinflussung.

Urteil der Richterin

"Es war im Wesentlichen so, wie in Anklageschrift geschildert ist", begründete Roser ihre Entscheidung. Der Trainer habe den Kinzigtäler geschlagen, was auch zwei Zeugen so schilderten, die die Richterin zum einen als unabhängig und zum anderen als objektiv einstufte. Auch drei weiteren Zeugenaussagen schenkte die Richterin Glauben: Nämlich, dass der zweite Beschuldigte den Kinzigtäler von hinten zurückgestoßen hatte, bevor er nach vorn gekippt war. Dies sei auch nachvollziehbar, da der Ringer den Zuschauer bereits zuvor geärgert habe.

Dass der Gepeinigte Kopfschmerzen und Übelkeit bekommen habe, glaube sie ihm. Ob es an der Halswirbelsäule zu einer weiteren Verletzung gekommen ist, oder ob diese Beeinträchtigungen von Vorschädigung der Wirbelsäule stammen, wisse sie nicht. Dem 32-Jährigen hielt sie zugute, dass es nicht wie beim Trainer ein gezielter Schlag, sondern nur ein Schubsen war. Daher folgte sie in dieser Hinsicht nicht dem Strafmaß der Staatsanwältin.

Auch der Geschädigte saß mit Rechtsanwalt im Gerichtssaal. Nachdem sich der Verteidiger echauffiert hatte, dass dieser einem Zeugen eine Frage stellte, obwohl er laut Strafprozessordnung nur als Beobachter teilnehme, beantragte er, diese per Gerichtsbeschluss zurückzuweisen. Richterin Ina Roser teilte mit, dass dies zulässig sei und räumte dem Rechtsanwalt daraufhin formell das Rederecht ein.